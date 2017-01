La précipitation désordonnée est contreproductive : les États-Unis peuvent-ils vraiment bannir les accords commerciaux multilatéraux ?

Le candidat Trump l’avait claironné durant toute la campagne et il met en œuvre en renonçant dès le Jour 1 par décret au partenariat transpacifique (TPP), pourtant signé en février 2016 et destiné à contrer l’influence de la Chine. Les porte-paroles du nouveau président tentent d'expliquer qu'il s'agit simplement de remplacer des accords multilatéraux, toujours « défavorables aux États-Unis car mal négociés », par des accords bilatéraux dans lesquels les États-Unis seront en position de force.

Cette préférence des Etats-Unis pour le bilatéralisme n'est pas nouvelle. Lorsque l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a été créé et qu'il a été question de mettre en place un mécanisme de règlement des différends (MRD) qui de facto interdirait aux États-Unis le recours à leurs traditionnelles mesures de représailles unilatérales, la résistance au nom de la souveraineté des États-Unis a été longue. Depuis, les États-Unis sont avec l'Union européenne le plus gros utilisateur du mécanisme de règlement des différends.

Et si l'on regarde ce qui s'est passé depuis 2000, durant les deux dernières administrations (Bush et Obama) et la période durant laquelle les négociations OMC (Cycle Doha lancé en 1997) n'ont pu aboutir, les États-Unis ont effectivement signé ou approfondi nombre d'accords commerciaux, dont plusieurs avec des pays qui auraient fait partie du TPP. Citons le Chili (2004), l’Australie (2005), la Corée (2012), Panama (2012).

Par ailleurs, l'air du temps a changé. Si il y a eu pendant plusieurs décennies un consensus large sur les bienfaits du libre-échange et des exportations créateurs d'emplois et de croissance, ceci est beaucoup moins vrai pour les nouveaux accords qui sont en fait des partenariats et dans lesquels l'abaissement des droits de douane (déjà très bas) ne constitue qu'une infime partie. Les sujets essentiels sont les normes, la propriété industrielle et la liberté d'investissement dans des secteurs aussi stratégiques que les télécommunications ou les services financiers. Il n’est donc pas anormal que la négociation puis la signature du partenariat Trans Pacifique rassemblant 12 pays de l’Asie Pacifique et incluant cette nouvelle dimension ait posé problème aux démocrates, à Bernie Sanders candidat aux primaires démocrates, aux syndicats et aux électeurs de Donald Trump.

Mais Monsieur Trump semble oublier au moins deux choses. Dans le monde d’aujourd'hui, il est difficile de dissocier coopération économique internationale et questions géopolitiques et de sécurité nationale. Ensuite, en décidant de recourir uniquement aux accords bilatéraux, les États-Unis renoncent ipso facto à leur leadership économique dans la région Asie Pacifique où l’expansionnisme chinois est l’un des grands dangers géostratégiques. C'est plutôt une excellente nouvelle pour les Chinois qui ont immédiatement accéléré leur projet de remplacement auquel l'Australie s'est déjà ralliée. Il s’agit de la même problématique pour la COP 21. Si le nouveau président, malgré ce qu'ont déclaré les (futurs) membres de son cabinet devant diverses commissions du Sénat, décide de sortir de l'accord sur le climat en violation des engagements internationaux des Etats-Unis, la Chine sera trop contente de reprendre le flambeau et d'assumer ce leadership énergétique. Quelqu'un a-t-il expliqué ces points « de détail» à Monsieur Trump ?