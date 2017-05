Pow-wow, mélodies régionales ou encore chants protéodiques : les baleines, ces incroyables "faiseuses de tubes"

C’est d’autant plus passionnant que les baleines sont capables de communiquer jusqu’à de très grandes distances. Mon ami David Rothenberg a écrit un très bel ouvrage (qui n’a pas été traduit de l’anglais), Thousand Mile Song, dans lequel il parle des capacités de ces animaux à communiquer par le son sur une distance pouvant atteindre 1 000 milles nautiques. Elles peuvent encore communiquer sur des distances beaucoup plus grandes, et se transmettre en particulier des chants protéodiques de l’Australie jusqu’à Hawaï, ou au Gabon ou ailleurs, toujours pour éviter ce problème de consanguinité.

Depuis des millions d’années, elles sont capables de faire cela. J’en parle avec beaucoup de délicatesse, car c’est à l’étude, mais on a trouvé aussi sur des biopsies de l’ADN de baleine australienne dans des baleines hawaïennes, neuf mois après qu’elles se soient mises à chanter, et où le tube des baleines de l’année était un tube hawaïen. Savez-vous aussi que les baleines chantent des chants régionaux qui sont inspirés des hommes auprès desquels elles vivent depuis des milliers d’années ?

Eh oui chaque année, c’est le fameux « tube des baleines » (vous tapez sur Internet « tube des baleines » et vous verrez). Ce n’est pas une théorie. Les bioacousticiens marins le savent tous, c’est comme l’Eurovision (en mieux quand même, le niveau est plus élevé !) : pendant un an, toutes les baleines du monde vont chanter le tube hawaïen (puis le tube australien l’année suivante, puis le tube du parc national de Mayumba au Gabon l’année d’après, etc.). Mais on ne s’est jamais demandé pourquoi. Un jour, en discutant avec Heather Arding, une amie qui travaille pour le Smithsonian, on s’est rendu compte qu’elles chantaient ce chant juste avant la reproduction, le fameux pow-wow dont je vous ai parlé tout à l’heure. Le pow-wow ne dure que trois semaines par an, parce qu’il ne peut y avoir de reproduction hors cycle de migration, sinon les bébés naîtraient de manière aléatoire pendant les migrations, ce qui n’est pas possible, ils mourraient de froid, ou de chaud. À ce moment-là, une semaine avant le pow-wow des jeunes mâles et des jeunes femelles, les grands mâles vont chanter des chants qui vont agir sur les hormones des femelles.

Là, je vous parle d’hypothèses, on travaille dessus actuellement, et on commence à avoir des résultats assez bluffants sur les hormones des femelles et la libido des jeunes mâles. On s’est rendu compte que, pendant cette période, elles arrivaient à intégrer des chants venant d’une autre région du monde, et pas à un autre moment. Mais pourquoi ? Et là, Heather, qui est généticienne, me dit que, si cela se trouve, il y a des séquences protéodiques qui vont modifier l’ADN ? C’est la raison pour laquelle une biopsie a été faite l’année suivante, au cours de laquelle nous avons trouvé de l’ADN dans toutes les baleines du monde, celui qui correspondait au chant chanté un an auparavant. Mais comment transportent-elles l’ADN sur ces séquences protéodiques ? Ce sont les travaux actuels de Luc Montagnier sur la mémoire de l’eau. Et les baleines font cela depuis 15 millions d’années. Une fois la période terminée, elles s’arrêtent et se mettent à chanter du « bromure musical » pour « stopper l’histoire » (impressionnant !), pour faire passer le message « Si vous vouliez venir me voir, c’était avant… ».