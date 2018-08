Pouvoir d’achat : qui sont ces Français qui seront le plus touchés par la non revalorisation des aides sociales ?

Atlantico : Confronté à un ralentissement de la croissance, le gouvernement doit faire face à ses obligations budgétaires et trouver des pistes d'économies pour son prochain budget. Selon les informations publiées par les Echos, l’exécutif souhaiterait trouver ces ressources en renonçant à la revalorisation des aides sociales. Si le RSA pourrait ne pas être concerné, à la demande d'Agnès Buzyn, ministre de la santé, comment dresser le panorama de ce choix ? Quelles seront les aides concernées, et quels seront les Français les plus touchés par ce choix ?

Selon la direction des études statistiques du Ministère des Solidarités et de la Santé, les prestations sociales ont atteint 714,5 milliards d'euros en 2016. La France occupe en la matière le premier rang mondial. Elles représentent plus de 32 % de notre PIB quand au sein de l’Union européenne la moyenne est de 27 %. 91 % des prestations sont versées par des administrations publiques en France, et 9 % par le secteur privé (complémentaires par exemple). La retraite et la santé constituent les deux principaux postes de dépense (81 % des dépenses de protection sociale) Elles sont suivies des prestations familiales (8 %) et de celles liée à l'emploi (chômage, insertion, 6 %). Comme le logement, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale représente 3 % des dépenses. Les pensions de retraite, plus de 323 milliards d’euros, versées à 16 millions de personnes constituent le premier pôle de dépenses sociales en France.

Depuis la grande récession de 2009, plusieurs gels partiels ou totaux des prestations sociales ont été mis en œuvre. En 2014, Manuel Valls avait annoncé un gel de toutes les prestations sociales pendant 18 mois. Les retraites, les allocations familiales, les aides à la garde d'enfant et au logement avaient été concernés. Seuls les minima sociaux comme le RSA ou le minimum vieillesse avaient été épargnés. François Fillon en tant que Premier Ministre de Nicolas Sarkozy avait gelé les prestations familiales.

Pour le gel version 2018/2019, le RSA et les minimas sociaux ne devraient pas être touchés. A priori, le gouvernement pourrait ne pas revaloriser les aides au logement. Il a déjà prévu un gain d’un milliard d’euros en modifiant les règles de prise en compte des revenus pour le calcul de la prestation. Actuellement, ce sont les revenus d’il y a deux ans qui sont pris en compte. En 2019, ce sera le revenu de l’année en cours. Ce qui va donc diminuer les montants d’aides de ceux dont les revenus ont augmenté entre temps. Une non revalorisation en fonction de l’inflation qui pourrait être de 2 % permettrait également de gagner 900 millions d’euros.

Si le gel concernait les pensions de retraite, le gain serait alors de 6 milliards d’euros, une véritable aubaine. Mais, les retraités qui ont du subir la hausse non compensée de la CSG risquent de trouver la facture très lourde.

Le gel des allocations familiales qui toucherait les familles permettrait une économie de 1,4 milliard d’euros. Le Gouvernement travaille sur une autre piste, leur suppression pour les plus hauts revenus. Elles sont déjà diminuées à partir d’un certain niveau de revenu. La suppression totale ne fait pas l’unanimité au sein de la majorité.