Pouvoir d’achat : pourquoi LREM ne comprend pas la nature du piège dans lequel le gouvernement est en train de s’enfermer

Atlantico : Selon un sondage Elabe Institut Montaigne Les Échos, 70% des Français ne feraient pas confiance à Emmanuel Macron et au gouvernement pour améliorer leur pouvoir d'achat et seuls 14% d'entre eux pensent que les réformes mises en place augmenteront leur pouvoir d'achat. Un résultat découlant notamment du manque de confiance des sondés vis à vis de la politique économique d'Emmanuel Macron, dont seuls 33% des Français considèrent ainsi qu'il a "une bonne gestion de l'économie", selon un sondage Yougov.

Face à un tel constat, Emmanuel Macron, le gouvernement, et les élus LREM tentent d'apporter des réponses, notamment en contestant l'idée selon laquelle le pouvoir d'achat diminue en France, comme l'indiquait Laetitia Avia ce 12 février : "On a 21 millions de Français qui ont vu leurs salaires nets augmenter". Alors qu'Emmanuel Macron semble avoir "édulcoré" son discours sur les premiers de cordée, notamment en raison des accusations relatives au "Président des riches", en quoi les réponses actuelles apportées par le gouvernement, essentiellement techniques, sont inadaptées à la défiance plus générale des Français sur le fond de la politique économique elle-même ?

Christophe Bouillaud : De toute façon, dans ce domaine, les premiers concernés, c’est-à-dire les simples citoyens, jugent sur pièces, en regardant le montant de leur salaire net ou le montant net de leurs retraites du mois de janvier. C’est cela qui compte. A mon sens, même si les Français croyaient massivement à une « bonne gestion de l’économie » par le gouvernement actuel, il reste qu’entre le propos d’un homme ou d’une femme politique affirmant de manière générique que votre revenu a augmenté et ce que vous lisez vous-mêmes dans vos relevés de compte en banque, il n’y a pas d’argumentation possible. Il est ainsi probable que beaucoup de salariés du secteur privé ne voient pas leur salaire net augmenter en raison des hausses éventuelles des mutuelles de santé collectives obligatoires depuis quelques années. Ce n’est pas là la responsabilité directe du gouvernement, mais, comme cette hausse est justifiée par les mutuelles par celle du forfait hospitalier décidé par ce dernier, il est un peu responsable tout de même. Dans le secteur public, c’est aussi le cas d’une hausse des cotisations pour les mutuelles de santé, et, à cela, s’ajoute la hausse de la cotisation de retraite, qui peut être facilement confondue avec celle de la CSG pourtant compensé « à l’euro près » en principe. Enfin, pour ce qui concerne les retraités, j’ai bien peur que le gouvernement soit en train de découvrir à ses dépens que, lors de la campagne électorale de l’an dernier, ces derniers n’avaient dans leur majorité pas compris le niveau absolu de la ponction qu’ils auraient à subir à compter de janvier 2018. Ils ont entendu une petite hausse en pourcentage de la CSG auquel ils voulaient bien souscrire par « solidarité », et aujourd’hui, ils découvrent la baisse de leurs revenus qui se compte là en dizaines d’euros. Cela ne fait pasexactement le même effet psychologique. En plus les retraités aussi ont des mutuelles à payer qui augmentent leurs tarifs... De fait, les réponses techniques du gouvernement ne valent sans doute que partiellement en évacuant ce qui est perçu par les citoyens comme des hausses imputables à tort ou à raison au gouvernement.