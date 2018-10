Pouvoir d’achat : 84% des Français ne pensent pas qu’il va augmenter d’ici à la fin du quinquennat Macron (et ils ont certainement raison)

Atlantico : Alors que Gérald Darmanin explique au Journal du Dimanche que les Français vont pouvoir constater "de visu" les changements grâce aux réformes du gouvernement pour relancer le pouvoir d'achat, 84% des Français pensent que la politique du gouvernement ne va pas pouvoir permettre d'augmenter ce dernier d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Concrètement est-il possible de leur donner tort au vu des mesures à la marge que fait le gouvernement?

Michel Ruimy : Gérald Darmanin avait eu l’idée, l’année dernière, de présenter la loi de finances sous l’angle du pouvoir d’achat. En vain. Les faits sont là. A fin septembre 2018, les prix à la consommation ont augmenté, sur une année glissante, de plus de 2%. Cette hausse de l’inflation s’explique, en grande partie, par celle du prix du baril de pétrole et, dans une moindre mesure, par celle de la fiscalité sur le tabac. Dans un contexte de modération salariale, le pouvoir d’achat en a d’autant plus souffert que d’une part, s’est ajouté le bond de 1,7% de la CSG, compensé, mais partiellement seulement, par la première tranche de suppression des cotisations sociales et que d’autre part, la baisse de la taxe d’habitation a été atténuée par une hausse des taux de taxation décidée par certaines communes.

Le mécontentement des Français est révélé par un sondage de l’institut IFOP : 72% d’entre eux estiment que leur pouvoir d’achat a « plutôt diminué » depuis la dernière élection présidentielle mais surtout 84% pensent que la politique du gouvernement ne permettra pas de l’améliorer d’ici la fin du quinquennat.Les retraités et les famillesont bien compris que leurs prestations ne suivraient plus l’inflation.

Mais au-delà de cetagacement, l’exécutif, qui doit assumer et expliquer ses choix, va devoir surtout s’assurer que les mesures annoncées, favorables au pouvoir d’achat,notamment la baisse des cotisations sur les salaires devant intervenir en octobre, sont, elles aussi, bien perçues par les intéressés. Car les dernières enquêtes de confiance des ménages montrent, à cet égard, que la hausse à venir du pouvoir d’achat n’est pas encore totalement intégrée dans les esprits. Les ménages lissent beaucoup leur comportement de consommation par rapport aux évolutions de leur pouvoir d’achat.

Par ailleurs, à supposer qu’il y ait gain de pouvoir d’achat à la fin de l’année, les Français, devenus un peu plus riches,dépenseront ils plus ou, au contraire, préféreront ilsépargner ? A cette question, vu le contexte économique international, il faut répondre avec prudence car, en matière de liens entre revenus et dépenses, les fluctuations sont importantes.A l’ampleur du rebond éventuel de la consommation s’ajoute une autre incertitude : sa durée puisque le début du prélèvement à la source interviendra fin janvier 2019.