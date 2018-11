La crise qui touche les services de renseignement russe que Poutine aimerait garder secrète

Le président Poutine serait furieux de la manière dont ses services secrets ont défrayé la chronique ces dernières années, malgré ses déclarations du 2 novembre faisant l’éloge du « professionnalisme » du renseignement militaire russe,

Suite aux affaires d’espionnage qui ont émaillé ces dernières années et qui, depuis les élections de 2016 au USA, ont surtout impliqué les services de renseignement militaires russes (le GRU auquel le président Poutine a pourtant rendu un vibrant hommage le 2 novembre) de nombreux « incidents » dans le plus pur style de l’ex-URSS sont arrivés en interne sans que l’on ne sache très bien de quoi retournait : remise de l’ordre façon musclée, règlements de comptes entre responsables ou, vraisemblablement les deux à la fois ?

Ainsi, en décembre 2016, le colonel Serguei Mikhailov du FSB était arrêté lors d’une réunion de responsables qui se tenait à la Lubianka. Devant toute l’assistance, il a été menotté, la tête recouverte d’un sac et emmené de force vers la prison de Lefortovo. Son subordonné, le commandant Dimitri Dokouchayev a connu le même sort peu de temps après. Les deux officiers appartiennent au Centre de la sécurité des informations du FSB, le FSB-CSI. Des autorité russes parlent de « suspicions de violation de l’article 275 du Code criminel » en clair de haute trahison ce qui est généralement peu apprécié du Kremlin. Il fut un temps où le « traître » était froidement exécuté après avoir « avoué » tous ses crimes.

Presque simultanément, Rouslan Stoyanov, le responsable du département des enquêtes de la société de sécurité informatique (spécialisée dans les antivirus) Kaspersky Lab était appréhendé. Stoyanov avait été embauché par Kaspersky Lab en 2012 après avoir servi depuis le début des années 2000 au sein du bureau moscovite de la police chargé de lutter contre la cybercriminalité au sein du ministère de l’intérieur (le Directorat K).

Officiellement, il serait reproché à ces trois personnes d’avoir espionné dans le passé de hautes personnalités russes. En fait, les deux Officiers de renseignement et l’informaticien auraient été placés sous surveillance depuis septembre 2016 au moment où le FBI accusait Moscou d’avoir hébergé des hackers qui auraient mené des cyberattaques contre les systèmes électoraux des États d’Arizona et d’Illinois. Le président Barack Obama avait nommément désigné le FSB et le GRU ainsi que neuf membres de ces organismes comme les responsables directs de ces attaques informatiques.

Plus grave encore, Mikhalov aurait été recruté comme Agent de renseignement (une « taupe ») par la CIA à laquelle il aurait fourni de précieuses informations sur les cyberattaques dirigées contre les USA - et en particulier visant le parti démocrate - ce qui expliquerait les « certitudes » de la centrale américaine sur la réalité de ces opérations d’influence russes. C’est en particulier en raison de ces actions hostiles que 35 diplomates russes et leurs familles ont été expulsés des États-Unis à la fin décembre 2016 et que deux de leurs résidences au Maryland et à New York ont été fermées par les autorités fédérales.