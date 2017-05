Pourquoi voter PS, LR et Macron quand on est entrepreneur ?

Pourquoi un entrepreneur plutôt libéral pourrait il voter en 2017 pour le PS, ou les Républicains, aux élections législatives prochaines ? Comment trouver une raison valide de donner un quelconque crédit à des partis dont la politique ou plutôt l’absence de politique, de courage, de vision et de talent, a conduit la France au bord de cette explosion qui a conduit les extrêmes aux portes du pouvoir ? Comment ne pas se réjouir de la mort annoncée de ces partis rentiers, qui pensaient que chaque élection leur permettrait, en alternance, un retour automatique au pouvoir en utilisant une version à peine rafraîchie des promesses non tenues de l’élection précédente ?

Comment ne pas crier de joie de voir leur arrogance et leur suffisance transformée en cauchemar, un cauchemar inenvisageable il y a encore 24 mois et qui a pris le visage d’un homme poupin aux yeux clairs, dont le sourire a ravagé les clivages et porté un renouvellement probable au pouvoir ?

Cette élection doit porter en elle 2 objectifs :

Le premier sera de donner au président, que nous ayons ou non voté pour lui, une majorité lui permettant, si il est honnête, d’appliquer son programme. Ce serait déjà un exploit unique si l’on considère le mensonge qui a présidé aux 5 dernières élections. Hériter, après un séisme électoral, d’une souris sous majoritaire serait vraiment gâcher une occasion unique. Ce serait se refuser d’ouvrir un cadeau que l’on se serait offert à soi-même. La seule chance que nous ayons de changer ce pays c’est d’essayer « l’outil » que nous nous sommes achetés il y 3 semaines. Si il est inutilisable, nous aurons un beau changement en vitrine, mais sans vie. L’urgence de réformer ce pays nécessite un pouvoir fort et stable et non les sables mouvants de majorités de circonstance, qui se formeront et se déformeront en fonction d’un marchandage permanent, sans cohérence ni ligne directrice. Ce serait le « souk de Marrakech » en lieu et place de l’hémicycle de l’assemblée nationale. Evitons nous cela !

Le second restera de donner aux partis traditionnels l’occasion de se reconstituer. Mais surtout pas avec les mêmes. C’est l’occasion de se débarrasser d’une classe politique, elle aussi d’occasion, pour s’en offrir une neuve. Des gens frais, dotés d’une vision nouvelle, capable de réformer chacun de leurs appareils respectifs. C’est pourquoi je serais capable de voter PS ou LR, afin de mettre au pouvoir une jeune classe ouverte qui donnera au pays des forces d’alternance qu’exige tout débat démocratique et philosophique.

En tant qu’entrepreneur, j’aurais envie de croire non les paroles, mais de récompenser les actes. J’aurais aussi envie d’investir sur un business plan qui me paraisse porteur. Chaque nouveau projet comporte un risque, notamment celui d’être trahi et déçu. Mais c’est au prix d’un risque calculé que l’on s’offre quelques victoires. Cela me donnerait donc plusieurs raisons, de voter pour quelques PS et LR. Voter pour introduire la graine de la rénovation et le vent de l’expulsion. La rénovation en votant pour des talents potentiels. L’expulsion en leur permettant de prendre le pouvoir dans chacun de leur appareil en se débarrassant des vieux lions, devenus épouvantails pour les Français qui n’en veulent plus.