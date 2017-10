Pourquoi l'union monétaire n'engendrera pas plus une union politique en 2017 qu'en 1997

Londres,

Le 1er ocotobre 2017

Mon cher ami,

En regardant l'autre soir l'enregistrement du discours de votre président consacré à l'Europe, je me suis rappelé l'année où nous avons fait connaissance, sur les bancs de la Sorbonne. Nous partagions la même impression sur la forteresse académique juchée sur les pentes de la Montagne Sainte Geneviève. Ce bâtiment a quelque chose d'étouffant; il est fermé sur lui-même. N'y a-t-il pas une vision potentiellement terrifiante derrière l'idée d'enfermer tous les savoirs dans un seul bâtiment? N'est-ce pas une tentation totalitaire?

Je ne peux m'empêcher, chaque fois que je revois la vieille bâtisse, de songer à Oxford ou à Cambridge et à leur chapelet de collèges à taille humaine. N'est-ce pas, d'ailleurs, l'apparence qu'avait le Quartier Latin avant 1789? Et il est heureux qu'aujourd'hui une multiplicité de bâtiments, d'écoles et d'universités couvrent à nouveau le territoire parisien. La vie a repris ses droits. On n'enclôt pas le savoir comme le pensaient vos pères de la fin du XIXè siècle.

Vous avez dit la Sorbonne?

Je ne voudrais pas, pour autant, dénigrer le choix du lieu effectué par votre président pour prononcer un discours-fleuve sur l'Europe. La Sorbonne est connue dans le monde entier. Et puis comment ne pas apprécier qu'un homme politique commence par rendre hommage aux gens d'esprit, aux universitaires en commençant une allocution sur la crise que traverse votre Union Européenne et sur les moyens de la surmonter. On ne pouvait, d'ailleurs, s'empêcher de sourire en entendant Emmanuel Macron proclamer la prééminence des idées, la préexistence des visions. Ce jeune homme né en 1978 n'a semble-t-il jamais entendu parler du marxisme ni de l'aura qu'eut celui-ci en Sorbonne précisément au milieu du XXè siècle. Lui qui n'aime pas le "monde d'avant", il se projette dans "le monde d'encore auparavant", celui des grands professeurs de philosophie idéalistes dont la voix sonore emplissait les amphis de la Sorbonne vers 1900.

Peut-être les historiens seront-ils frappés, un jour, par le côté décalé du président français élu en 2017. Cet homme qui aime tant parler de la transition numérique est aussi capable de s'enfermer dans de vieilles balivernes. Comment un homme aussi intelligent peut-il continuer à affirmer que c'est la construction européenne qui a suscité l'esprit de paix alors que c'est la victoire de l'esprit de paix, après 1945, qui a rendu possible la coopération sur le continent? Comment un homme qui accorde tant d'importance à la culture comme ciment de l'Europe peut-il faire comme s'il avait fallu attendre 1950 pour voir naître un esprit européen? Ne parlait-il pas dans un lieu qui manifeste plus que d'autres que l'Europe existe depuis longtemps, qu'elle préexiste à la volonté des peuples: au Moyen-Age, il existait déjà une Europe des universités. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, depuis les années 1980, l'une des plus belles réussites européennes se situe dans le même secteur: Erasmus, le processus de Bologne, le European Research Council ont construit et construisent encore une Europe concrète et rayonnante.