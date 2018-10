Pourquoi le Trumpisme devrait survivre bien au delà de Donald Trump

Atlantico : Alors que Donald Trump est encore perçu comme un "accident" de la politique américaine, dans quelle mesure le Trumpisme est-il en mesure de survivre à Donald Trump ?

Jean-Eric Branaa : Même celles et ceux qui considèrent Donald Trump comme un « accident » électoral concèdent qu’il y aura en effet de grandes conséquences, dont les effets se feront sentir bien au-delà de cette présidence.

La première raison est constitutionnelle. En effet, le président des Etats-Unis ne nomme pas seulement un grand nombre des cadres de cette république : c’est lui qui décide qui sera juge au niveau fédéral, lorsque les postes sont vacants. Or, traditionnellement, ce pouvoir est utilisé par les présidents pour nommer des hommes et des femmes qui prolongeront son action, à travers les décisions qu’ils rendront. Tous ces juges fédéraux sont donc scrutés à chaque fois et on comprend que chaque nomination est un événement.

Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il y avait 445 juges nommés par des présidents démocrates et 320 par des républicains, toutes cours confondues.

Sur les 179 postes des Cours d’appel, Trump a déjà nommé 26 nouveaux juges et il a encore 13 nominations à choisir, alors qu’il détient déjà le record des nominations pour un seul président. Au niveau de la première instance –les Cours de Districts–, c’est une centaine de juges qui seront estampillés de sa présidence. Il va donc, non seulement rééquilibrer la balance entre les démocrates et les républicains, mais surtout marquer profondément les Cours fédérales. Et pour longtemps, puisque tous ces juges sont là à vie.

De plus, Trump va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs : il existe normalement une tradition censée freiner les velléités d’un président qui voudrait trop marquer les Cours de son empreinte : cela s’appelle la courtoisie sénatoriale, qui veut que le président recueille (et suive) l’avis des sénateurs des états où sont nommés les juges. Le 45e président a décidé de passer outre, comme il vient de le faire la semaine dernière, lors de sa 18e nomination de juges… cette fois en Californie. Le rééquilibrage sera donc forcé par les républicains, et au pas de charge. Cela promet toutefois des combats très rudes lors des confirmations de ces nominations.

La deuxième raison pour laquelle cette présidence va longtemps survivre à ce président est à trouver dans la base de ses électeurs les plus fidèles. Il ne faut pas oublier que les électeurs ont choisi Donald Trump contre l’avis du parti républicain. Il y avait, pendant la campagne, un avis quasi-unanime des élus du parti, qui ont tout fait pour essayer de l’empêcher de réussir. Mais les électeurs en ont décidé autrement et, comme le soulignait Paul Ryan à la fin novembre 2016 « nous avons entendu les électeurs et nous nous conformerons à leur demande ». La stabilité de cette base, sa fidélité au président, qui se mesure dans des sondages incroyablement stables, entre 40 et 44%, a donné aux groupes les plus conservateurs, la possibilité de prospérer et de se structurer encore davantage. C’est donc évidemment de ce côté-là que se trouvera le moteur de cette action post-Trump, lorsque le jour sera venu.

Mais, plus étonnamment encore, il y a aussi les thèmes, voire les méthodes du trumpisme, qui commencent à séduire, y compris certains de ses opposants. Là aussi, on peut y voir les racines d’une certaine poursuite de ce que Trump a mis en place.