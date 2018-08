Pourquoi Trump gagnerait les élections en France ? Un entrepreneur Président !

Le déchaînement contre Trump de la part de tous ceux qui se targuent d’avoir un cerveau, et jouent les horrifiés, est amusant. Justifié pour une partie, il est vrai. Mais pas totalement. Même si il est totalement politiquement incorrect, pour toute personne souhaitant continuer à faire partie du ghotta intellectuel de la respectable société Parisienne, de l’admettre, ici aux USA, la perception est bien différente de la nôtre, et on pourrait se demander à court terme, si les Français n’aimerait pas avoir un « imbécile » qui ait des résultats, qu’un « intello » qui pour le moment échoue sur le terrain économique et donc de l’emploi ?

Certains pourraient arguer, et pourraient avoir raison, que Trump aura raison à court terme et fera perdre son pays sur le long terme et que Macron suit le chemin inverse. Peut être…Peut-être pas.

Aux USA, si vous travaillez au Times, au Post ou à CNN, vous détestez Trump. C’est devenu une profession. Si vous êtes sur Fox News, vous lui allumez un cierge chaque jour. Le point commun entre ces ennemis, c’est qu’ils vivent tous, chaque jour, de l’exploitation de ce que dit, fait ou tweete l’homme à la mèche inversée. Une mèche qu’il allume chaque jour pour lancer une bombe supplémentaire et qui pourtant, si il devait y avoir des élections présidentielles aujourd’hui, les remporterait haut la main.

Que nous apprend une présidence à la Trump ?

Tout d’abord, nous voulons que le monde juge Trump par rapport au référentiel d’un système établit. Figé. Paralysé. Cela arrange tous ceux qui ne souhaitent pas que cela change. Si on venait à penser qu’une voie différente est possible, imaginez le trouble que cela causerait à ce marécage du pouvoir à la Française qui se complait dans l’arrogance d’une minorité qui souhaite surtout que rien ne change. Le système alimente cette paresse intellectuelle, qui évite à la majorité d’être remise en cause, et ainsi de préserver et d’assurer à la fois sa prétendue légitimité et sa main mise sur le pouvoir. Critiquer et épuiser Trump et sa méthode, c’est surtout préserver le statu quo, de ce cloaque qui ne souhaite rien que l’immobilisme.

Si Trump réussit, cela sonnerait le glas de 90% de nos politiques en Europe, la France en tête, et son nid d’énarques dont l’obsession consiste à ce que le système fonctionne à perpétuité (pour nous, les gueux) à son seul avantage. Ils ne veulent surtout pas que cela arrive. Trump leur fait peur, car cela signifierait qu’en France, un business man, sans crédibilité politique- entendez sans avoir fait l’ENA ou être passé par les Mines- pourrait prendre les rênes du pouvoir. Vous n’y pensez pas !

Ensuite, ce que nous comprenons mal en France, c’est que Trump suit son programme. Là forcément, cela fait encore plus mal à nos politiques. Un président qui fait ce qu’il a dit, cela n’est pas normal ! Ca ne se fait pas! Si on commence à laisser des Présidents faire ce qu’ils ont promis, où allons nous ??? Il faut mettre fin à cette plaisanterie.

Car en dehors des plateaux et des clivages, les démocrates comme les Républicains (eux même divisés en tellement de famille, du Tea Party aux White Supremacists, ou encore libéraux et conservateurs..) avouent que le problème qu’ils ont vis à vis des électeurs, c’est que Trump fait ce qu’il a dit.

America First ! Quelques soient les conséquences à long terme. A part de mur qui n’a pas connu l’ombre d’une truelle au Mexique, et les infrastructures, qui attendent toujours, au risque de s’écrouler à chaque instant, y compris à New York, pour le reste, il fait comme il a dit ! On lâche la bride sur le développement durable, on baisse les impôts, on lutte contre la Chine en augmentant les tarifs douaniers, on ne lâche pas l’affaire face à l’Iran, on privilégie le haut de la chaîne alimentaire de l’économie, à coup de réductions fiscales, car on sait que plus il y a de riches, plus on a de chances que cela profite aux plus pauvres. Les Américains avant les autres, c’est typiquement un message que les Américains approuvent, et si ils aiment taper un peu sur le latino, ils restent avec moins de 1,5% de population étrangère de chaque origine, un pays assez uni culturellement et américain d’âme, à défaut de souche, qui brille par le maintien d’un rêve américain qui reste bien ancré dans le crâne et le chéquier de chacun. Difficile d’avoir désormais, un rêve Français. Nos « antagonismes » sont désormais trop nombreux.

En clair, si Trump devait remettre son mandat en jeu aujourd’hui, il serait réélu. Combien de dirigeants Européens pourraient se vanter des mêmes chances de succès ?