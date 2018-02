Pourquoi trafic de drogue et criminalité ne vont pas de pair

Atlantico : Donald Trump a affirmé vouloir déclarer la guerre aux violences produites par les cartels et narcotrafiquants pour lutter contre la montée très inquiétante des saisies d'une part et des morts liés à la drogue d'autre part sur le territoire américain. Cependant, y a-t-il une corrélation entre la violence du trafic et les problèmes liés à la drogue aux Etats-Unis ?

Alain Bauer : La réponse est non, car on ne parle pas de sujets simples ! Que ce soit la nature de l'organisation du trafic ou la question de la statistique criminelle, qui est un objet extrêmement instable qui trop souvent "ne cache que les choses essentielles". Dans la réalité, il faut savoir d'abord qu'une partie importante de la production de stupéfiants se fait à la maison. Il n'y a plus ni fraude ni trafic, car on est dans une situation de consommateur-producteur. C'est le cas surtout du cannabis. Deuxièmement, en cas de conflit territorial entre organisations, il y a beaucoup de violence, mais quand une organisation remporte la guerre des territoires, il n'y en a plus, car la violence est mauvaise pour le business.

Une situation stable est l'aboutissement logique d'une entreprise criminelle. Or le modèle économique des stupéfiants fonctionne sur le modèle de l'économie de marché : intégration verticale et intégration horizontale, investissements dans la recherche et le développement, extension des zones de chalandise, "incentive" pour le petit personnel… et donc seule la gestion de la concurrence est beaucoup plus "définitive" que dans une économie traditionnelle.

Quand vous avez réglé cette question, il n'y a plus de problème de violence. Mais cela n'empêche ni l'augmentation de la consommation, ni l'augmentation de la distribution, ni - et c'est le problème actuel principal - celui des surdoses.

Cette question n'est pas due à la guerre des trafiquants, ni aux règlements mais plutôt à une sorte de "génocide collectif" des consommateurs, à un suicide d'une génération. C'est le sujet principal en termes de mortalité, avec 60.000 overdoses mortelles annuelles. Faites la différence avec la France : il n'y en a chez nous que quelques centaines.

Le discours sur la criminalité de Trump masque donc complètement le problème principal. Et il ne prend pas en compte les modalités très particulières du trafic en question. Car une partie très importante du trafic des opiacés vient principalement des pharmacies.

C'est donc un débat comme souvent réel du point de vue de ses effets (la surmortalité) mais relativement inexact du point de vue de l'explication politicienne qui en est donnée.

Qu'en est-il des achats en ligne toujours plus nombreux ? Est-ce que cela "apaise" la situation ?

Comme toujours, la question n'est pas sur les modalités mais sur la nature : une partie importante des opiacés provient d'achat à la pharmacie de médicaments pour la gorge ou des pastilles. En la matière, la fermeture des pharmacies semble évidemment un sujet complexe ! Et le contrôle des ventes des opiacés en pharmacie est une douce rigolade !