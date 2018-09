Pourquoi Tesla n’est pas encore une menace sérieuse pour l'industrie automobile allemande

L’automobile fait rêver les clients dans ses performances extrêmes, mais ils persistent, lors de l’acte d’achat, à rester très conservateurs dans leurs comportements tant dans leurs options techniques que dans leur fidélité aux marques. Cette frilosité permet, sans risque, aux constructeurs de gérer la pénétration de l’innovation dans l’automobile de façon très prudente. Dans ce marché de masse très capitalistique, les progrès visibles sont incrémentaux d’autant plus que la concurrence entre constructeurs est figée par des pratiques de choix industriels, de prix et de distribution très similaires.

De fait il n’y a pas de nouveaux entrants spectaculaires dans ce marché et, depuis l’irruption des constructeurs japonais et coréens dans les années quatre-vingt, et malgré la crise de 2008 qui a fragilisé temporairement de grands acteurs comme General Motors, « too big to fail », le marché est assez stable. De fait, quatre grands acteurs se partagent 40% du marché mondial, Volkswagen, l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota et GM. Le pari de Tesla est -il de nature à perturber cette situation ?

Dans un article publié par le site cleantechnica, l'ingénieur allemand Alex Voigt met en garde le secteur automobile de son pays face à la menace que représente Tesla pour ces constructeurs. En montrant que les ingénieurs de ces marques n'ont pas su rivaliser avec la marque automobile de Palo Alto, malgré 10 années de concurrence, l'ingénieur fait part de son inquiétude concernant la vulnérabilité des acteurs de son pays. Les géants automobiles allemands sont-ils effectivement en danger, pour les prochaines années ?

Jean-Pierre Corniou : Bien évidemment, le cas Tesla est original, car c’est le seul acteur à être sorti du néant pour développer une offre réelle qui a trouvé un public malgré son caractère très haut de gamme. Mais jusqu’alors les grands constructeurs n’ont pas jugé la menace significative. Les difficultés opérationnelles de passage à l’échelle de Tesla sur le Modèle 3, comme les difficultés financières dus à ces problèmes industriels, n’ont pu que les réjouir. lls se sentent protégés par leur extrême compétence en matière de production industrielle de masse et par leurs réseaux de distribution. Avec 100000 véhicules vendus, Tesla demeure en fait, jusqu’alors, un petit constructeur de niche. Mais son image, comme les ambitions de son fondateur, en font un acteur de premier plan. La question est bien aujourd’hui de savoir si Tesla est en mesure de se hisser dans le carré des grands en démocratisant la voiture électrique à batteries pour la rendre plus désirable que les véhicules thermiques des grandes marques, ce qui est la promesse d’Elon Musk. Cela signifie un choc en volume tel que les constructeurs japonais ou coréens ont su le créer, en leur temps, avec des véhicules fiables et moins coûteux que ceux des constructeurs installés. Cela implique une expertise industrielle que Tesla peine à acquérir même si le cap des 5000 Model 3 produits par semaine aurait été franchi cet été.

De plus, il faudrait aussi que les constructeurs leaders tardent à réagir en ne proposant pas des véhicules alternatifs séduisants sur ce marché du VE encore très minoritaire. Or la concurrence s’organise sur le créneau premium alors que le Model S tend à dater. De fait Tesla connait un fléchissement de ses ventes en Europe au premier semestre et n’est toujours pas parvenu à être profitable. L’arrivée effective du Model 3 est donc essentielle pour crédibiliser le pari d’Elon Musk.