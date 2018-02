Pourquoi la surtaxe immobilière pour lutter contre la pénurie de logement n’a aucune efficacité (sauf pour ceux qui la prélèvent)

Oui, il y a pénurie ! Et si le citoyen ne peut plus se loger, ce n’est pas parce que les propriétaires disparaissent sous l’accumulation des taxes mortifères et des lois vexatoires, mais parce qu’ils sont d’infâmes spéculateurs, peu attachés au ♪ vivrensemble et aux valeurs de solidarité ♫ qui sont le ciment essentiel de notre société tsoin tsoin ♩♩.

Selon Anne, ce fourbe rentier de propriétaire préfère évidemment mettre son logement sur AirBnB plutôt que louer de manière classique.

Quel insupportable fripouille, qui, comme nous l’explique cet article de Contrepoints, tient compte du fait que « (…) 12 nuits de loyer AirBnB sont équivalentes en moyenne à un mois de loyer dans le cadre d’une location classique. » !

Mais bougre de turbocapitalistes sans foi ni loi, ce n’est pas une raison ! Même si « louer une petite surface à des touristes est en moyenne 2,6 fois plus rentable dans la capitale que de la louer à l’année », peu importe !

Peu importe également que ces locations sont a priori plutôt le fait des locataires qui utilisent AirBnB durant leurs vacances !

Peu importe que ce soit l’État qui, à force d’incitations fiscales mal calibrées et de lois contre-productives, est à l’origine du manque de logement locatif.

Peu importe aussi que l’idée même de la pénurie de logement soit plus que contestable comme nous l’indique cet article de Challenge, si l’on fait l’effort d’examiner les faits plutôt que les dogmes.

Peu importe !

Il faut contrer AirBnB en taxant les propriétaires.

Il faut obliger le vilain propriétaire à mettre ses biens en location et Anne, fièrement équipée, s’est attelée à la tâche avec l’idée (simpliste) qu’en augmentant la ponction sur les propriétaires de résidences secondaires ou vacantes, ils finiraient bien par louer leurs logements.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’on joue à augmenter les taxes pour libérer du foncier locatif. Et à chaque fois, le succès de l’opération a toujours été franchement mitigé.

La taxe sur les logements vacants (TLV) est en effet une invention française qui a vu le jour en 1998 avec pour objectif de sanctionner les propriétaires récalcitrants au vivrensemble qui décident volontairement (et obstinément) de ne pas proposer leur(s) logement(s) à la location. Malgré cette taxe, la part de logements vacants n’a pas cessé d’augmenter selon l’INSEE : la France comptait 8,3% de logements vacants en 2016, soit 0.5 points de plus qu’en 2009.

De même et toujours selon l’INSEE, le nombre de résidences secondaires dans la capitale a bondi de 43 % entre 1999 et 2014 pour atteindre 7,5 % du parc de logements malgré la taxe d’habitation, créée en 1974.

Il n’y a pas à tortiller, c’est une franche réussite.