Pourquoi le "je suis Charlie" recrée le clivage droite gauche plus que tout autre enjeu politique actuel

Atlantico : Trois ans après l'attentat de Charlie Hebdo, selon un sondage IFOP, 61% des Français "sont" Charlie, soit une baisse de 10 points depuis le mois de janvier 2016. Un écart qui provient essentiellement par une baisse d'adhésion à droite (-9 points chez les LR et - 13 points chez les sympathisants FN). Comment expliquer la formation d'un clivage droite - gauche sur cette question ?

Chloé Morin : L’émotion des attentats avait semblé imposer la nécessité de faire corps autour d’un certain nombre de principes, de se réunir pour faire bloc contre un ennemi commun. Ainsi, une large majorité de français interrogés en 2015 se disaient « Charlie » (et les débats lancés alors par quelques uns, notamment Emmanuel Todd, avaient été mal reçus). Mais il me semble important de souligner que dès le départ, ce que l’on appelait « l’esprit Charlie » pouvait avoir des significations multiples selon les personnes interrogées.

Charlie a fonctionné comme un point d’ancrage, un repère commun à un moment où les Français avaient besoin de se retrouver pour surmonter le traumatisme collectif. Mais tout le monde n’y voyait pas pour autant la même chose.

Avec le temps qui passe, il semble y avoir une mise à distance de ce traumatisme, et donc un retour de ce sujet dans le champ du débat politique « normal ». Les fractures qui existaient avant les attentats reviennent à leur étiage normal. Rappelons que l’idée que les caricatures seraient des « provocations inutiles » à l’égard des musulmans était déjà agitée suite à la publication de caricatures de Mahomet au Danemark en 2005.

Qu’il y ait un clivage droite-gauche sur les questions religieuses est assez logique. Nous avons vu que c’est à droite que la contestation de certaines lois, au nom des valeurs chrétiennes, s’est exprimée de manière plus ou moins radicale ces dernières années. La culture historique de la gauche - qui s’est en grande partie construite sur le combat laïc, et l’émancipation par rapport à l’ordre moral religieux - la rend sans doute plus attachée à certains principes constitutifs de la République désormais associés à « l’esprit Charlie ».

Cela explique sans doute en partie que 73% des gens de gauche se disent Charlie aujourd’hui, contre 52% à droite (dont 57% des sympathisants LR). Les sympathisants LREM, à ce titre, semblent plus proches de la gauche que de la droite (66% se disent Charlie).

Néanmoins, il est important de souligner que le débat dépasse largement le clivage gauche/droite. Il existe dans les deux camps - et au delà, car il faut toujours garder à l’esprit qu’une large minorité de français ne se sent ni « de droite », ni « de gauche » sans pour autant être apolitique - une adhésion à un logiciel républicain universaliste, résolument anticommunautariste, et une tendance à l’affirmation identitaire et à l’exacerbation du différentialisme, qui aboutit souvent à une logique victimaire. Dès lors qu’on considère que l’Etat et la société doivent reconnaître les spécificités de telle ou telle communauté - religieuse, sexuelle, régionale, ethnique…-, la caricature est rejetée comme une négation intolérable et un rejet de ce que l’on est. Derrière les « anti » ou « non-Charlie », il y a des gens « de gauche » qui considèrent que la caricature est une misère de plus infligée à des populations souvent modestes et ayant souffert la colonisation européenne (parmi les « non Charlie » de gauche, 34% disent qu’à travers ses caricatures Charlie va trop loin, et 23% considèrent que la liberté de caricaturer les religions doit s’arrêter au blasphème), mais aussi des gens « de droite » qui par là défendent un retour du religieux dans la définition des normes sociales communes (47% des gens « de droite » qui se disent « pas Charlie » estiment ainsi que Charlie hebdo va trop loin, et 24% que la liberté de caricaturer doit s’arrêter aux religions).