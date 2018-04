Pourquoi le "strike" que pourrait réaliser Marion Maréchal-Le Pen sur la droite n’est pas aussi évident que certains semblent le croire

Atlantico : Rachida Dati a déclaré sur France Info à propos de Marion Maréchal Le Pen, qu'elle pourrait devenir le Macron de droite. « Elle va vous faire une union des droites elle, genre je suis nouvelle, j'incarne le renouveau, et elle va faire un strike ». Cette déclaration est-elle plausible selon vous ?

Christophe Boutin : Rachida Dati a de grandes qualités pour comprendre d’où souffle le vent en politique, et il est vrai que la thématique de « l’union des droites » est manifestement dans l’air du temps.

Ce n’est pas nouveau, et il faut revenir à la tactique par laquelle François Mitterrand bien sûr, mais aussi les médias dominants, divisèrent la droite.

Premier temps, assimiler tout discours sur l’immigration à du racisme, en usant tant que faire se peut de la reductio ad hitlerum. L’effet a été la croissance, élection après élection, du seul parti qui maintenait un discours clairement opposé à l’immigration. Deuxième temps, établir un « cordon sanitaire » empêchant toute alliance électorale ou toute collaboration entre les élus de la droite gaulliste et centriste et ceux du Front national. C’est la tragi-comédie de 1998, quand la droite perd des régions pour ne pas « perdre son âme » comme le déclarait Michel Noir.

À partir de là, la partie est gagnée : soit la division de la droite empêche sa victoire, soit, même si elle arrive au pouvoir – ce qui n’a été possible pour l’instant que pour la seule droite dite « républicaine » -, elle ne peut mener une politique qui assèche le réservoir de voix du Front national. On comprend donc que la question des « alliances à droite » ou de « l’union des droites » soit un vieux serpent de mer. Pourtant, les deux chefs des principaux partis ne veulent pas en entendre parler. Pour Laurent Wauquiez, il n’y aura pas plus d’alliances avec le Rassemblement national qu’il n’y en a eu avec le Front national. Pour Marine Le Pen, il s’agit d’une idée « obsolète et ringarde », une « arlésienne qui n’a jamais marché ».

On comprend les intérêts respectifs de ceux qui restent de potentiels candidats à la prochaine élection présidentielle. À la tête d’une structure partisane forte d’un important réseau d’élus, Laurent Wauquiez espère, par un discours « droitisé », réussir, comme Nicolas Sarkozy le fit en 2007, à faire venir à lui les électeurs lepénistes. Mais les récents sondages lui laissent pour l’instant peu de chances de tourner au premier tour devant Marine Le Pen, condition pourtant sine qua non de la réussite d’un tel plan. Quant à Marine Le Pen, elle dispose elle aussi d’une structure partisane qui, malgré ses récents déboires, semble lui rester fidèle, et n’entend pas fondre ce qu’elle maîtrise dans une alliance où elle devrait partager son pouvoir. De plus, elle croit toujours, autour du « souverainisme », dépasser le clivage droite/gauche comme Emmanuel Macron sut le faire de son côté, et l’union des seules droites lui semble réductrice.