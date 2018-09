Pourquoi la science n’a toujours pas réussi à trouver de remède aux rhumes les plus courants

Atlantico : La médecine a fait d'immenses progrès ces dernières années. L'espérance de vie avec le recul nécessaire a largement augmenté. Ce qui relevait de la condamnation à mort il y a un demi-siècle est devenu quelque chose dont on se remet parfaitement avec le traitement approprié… Mais alors comment expliquer qu'à chaque hiver le rhume continue d'invalider votre interlocuteur ? Pourquoi aucun traitement n'a été trouvé ?

Stéphane Gayet : Il est vrai que c'est dans le domaine des maladies infectieuses que les progrès de la médecine ont été les plus spectaculaires. Avec les bactéries qui sont des êtres vivants unicellulaires, les progrès ont surtout été obtenus grâce aux antibiotiques, mais aussi avec la mise au point de vaccins : diphtérie, tétanos, coqueluche, fièvre typhoïde, méningites à méningocoque et à hæmophilus, pneumonie et méningite à pneumocoque ; ces différentes maladies bactériennes peuvent toutes donner des formes très graves et même mortelles.

Avec les virus qui sont des entités biologiques sans métabolisme et donc ni vie, les progrès ont été obtenus surtout grâce aux vaccins : poliomyélite antérieure aiguë, variole, rougeole, rubéole, oreillons, hépatite virale B, fièvre jaune, grippe, rage ou encore papillomavirus ; il s'agit là de maladies virales pouvant donner des formes graves et même mortelles, et pour certaines d'entre elles des cancers.

Toutes ces avancées vis-à-vis des maladies bactériennes et virales ont indiscutablement fait progresser l'espérance de vie en évitant de très nombreux décès prématurés.

Mais à côté de ces maladies potentiellement graves, il en est d'autres qui ne le sont pas. Le rhume en fait partie. C'est une maladie virale très contagieuse et bénigne. Le rhume donne une fatigue, une gêne respiratoire haute, un peu de fièvre et un écoulement nasal. Il a de nombreuses appellations : rhume, rhinite, coryza ou encore de façon familière la "crève". Il s'étend souvent au pharynx (gorge) et prend alors le nom de rhinopharyngite (mal de gorge avec douleurs à la déglutition). Il est vrai que nous n'avons réalisé aucun progrès concernant le rhume : ni vaccin, ni traitement curatif. Pourtant, s'il n'est pas grave, le rhume affaiblit le corps et rend le sujet atteint moins efficace au travail ; il est fréquent de devoir cesser son activité professionnelle pendant un ou deux jours, ne serait-ce que pour éviter de contaminer les autres.

L'absence de progrès réalisé vis-à-vis du rhume tient à deux causes : sa bénignité n'a pas incité à effectuer beaucoup de recherches ; il est dû à des espèces virales différentes, et au sein de chaque espèce virale à des sérotypes (des variants) différents. Le principal virus en cause est le rhinovirus. Or, on a découvert de l'ordre de 160 sérotypes (variants) différents, ce qui complique énormément la mise au point d'un vaccin. Par ailleurs, les médicaments antiviraux que l'on possède déjà en médecine ne sont pas efficaces sur le rhinovirus.