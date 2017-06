Pourquoi les rodomontades Trump Macron ne changent rien à la nouvelle ère de relations internationales dans laquelle nous sommes entrés

Atlantico : Suite au retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, le PDG Michael Bloomberg s'est proposé d'apporter les 15 millions de dollars correspondant à la part des Etats-Unis pour le fonctionnement de l'agence en charge de la coordination de l'accord. Quels sont aujourd'hui les nouveaux acteurs influents de la scène internationale ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : De fait, les Etats n’ont plus le monopole des relations internationales. Au vrai, ce monopole n’aura pas duré si longtemps. L’émergence et l’affirmation de l’Etat territorial comme type d’unité politique, d’abord sous la forme de l’Etat royal, puis sous celle de l’Etat-nation, correspondent à l’histoire moderne européenne et occidentale. Les principaux Etats-nations européens se sont dotés de vastes empires qui, d’une certaine manière, ont préparé la mondialisation de l’Etat-nation. Lors de la décolonisation, les minorités indépendantistes actives au cœur du processus ont prétendu importer ce type particulier d’unité politique et transformer les anciennes possessions coloniales, celles-ci regroupant des territoires et des populations hétérogènes (voir les clivages géographiques, ethniques, tribaux et claniques), en des nations modernes.

Sur le plan du droit international public, il y aurait peu ou prouuniquement des Etats-nations à la surface de la planète, regroupés au sein de l’ONU (quelque 195 Etats ou prétendus tels). In fine, nous en sommes venus à confondre le politique avec l’étatique. Pourtant, il faudrait s’interroger sur le fait de considérer la Chine populaire ou l’Inde comme des Etats-nations classiques. Ne s’agirait-il pas plutôt d’Etats-civilisations, correspondantavec ce que l’on appelait autrefois des empires, au sens traditionnel du terme ? A l’inverse, les micro-Etat sont-ils bien des Etats ? Une approche strictement juridique ne suffit pas.

D’aucuns expliquent que le durcissement des relations internationales et les politiques de puissance des uns et des autres nous replongeraient dans l’ancien monde westphalien. Comparaison n’est pas raison. Le monde westphalien était européo-centré et reposait sur un équilibre d’Etats souverains qui refusaient l’autorité et l’arbitrage des instancessupranationales (la Papauté et le Saint-Empire). Les rivalités de puissance à l’extérieur de l’Europe visaient à accumuler des ressources de pouvoir, afin de peser au « centre » du système et de se poser en hégémon. A l’évidence, l’équation de la puissance mondiale est désormais autre. Si l’on veut,au moyen de cette expression de « monde westphalien »,insister sur les rapports de force, ceux-là existaient bien avant l’ère étatique, à l’époque de Pharaon et des Hittites, des guerres médiques (cf. Hérodote) et de la guerre du Péloponnèse (cf. Thucydide) ou encore de Rome et Carthage (cf. Polybe). Enfin la possible bascule dans un « hyperchaos » à la Mad Max ou le déclenchement d’une sorte de guerre civile mondiale ne signifieraient en rien le retour à l’ère westphalienne.