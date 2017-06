Pourquoi il n'y a rien à redouter de la réunion du groupe Bilderberg mais tout à craindre de l'incapacité de ceux qui pensent autrement à s'organiser efficacement

Atlantico : Ce jeudi a eu lieu aux Etats-Unis la réunion annuelle du groupe Bilderberg, un club à caractère confidentiel réunissant environ 130 personnalités du monde politique, des affaires ou encore des médias. L'occasion pour elles de parler notamment de Donald Trump vis-à-vis duquel certaines ont affiché leur opposition comme Eric Schmidt, le président d'Alphabet. Que penser de cette démarche visant à discuter, entre puissants, d'un président démocratiquement élu et de la politique qu'il mène ?

Gilles Lipovetsky : Ce qui caractérise le phénomène consistant en la réunion des élites entre elles dans le cadre d'un groupe formel ou informel, c'est la nouvelle puissance qu'ont acquis le marché et les technologies dans l'organisation de notre monde. D'une certaine manière, cela consacre la suprématie de la pensée efficace, celle s'inscrivant dans l'ordre techno-marchand et démocratique, sous l'impulsion des élites. Ces dernières ne sont plus celles de l'ordre ancien, provenant de la naissance ou de la fortune ; désormais, elles se déploient sans visée alternative, radicale.

Il y a toujours eu des élites en accord avec une majorité, d'autres en désaccord. Il n'y a rien qui dérange le schéma d'ensemble à ce qu'un groupe d'individus, en l'occurrence des élites, se réunissent pour discuter du pouvoir exécutif. Cela me paraît même une nécessité dans une démocratie pour qu'il y ait une alternance ; cette dernière est d'ailleurs inscrite dans les gènes de la démocratie.

Donald Trump a effectivement fait sauter des verrous, surtout sur le plan du langage. Ce qui le caractérise également, c'est son caractère imprévisible ; et cela, les élites économiques n'apprécient pas vraiment.

Donald Trump se veut l'incarnation de l'anti-esthablishment, de l'anticonformisme. Quels risques y aurait-il à ce qu'une alternative politique à l'ordre établi n'existe plus ? Devrions-nous craindre, en réponse, la recrudescence de groupes violents, à l'instar des Brigades Rouges ?

Ce qui caractérise l'hypermodernité, c'est un monde sans projection d'un autre monde, sans visée globale alternative. Ceci est un fait nouveau. Depuis la Révolution française, il y a une opposition interne majeure entre les conservateurs, les réactionnaires, la droite, la gauche, les anarchistes et les révolutionnaires. À partir des années 1960, un certain nombre de penseurs ont développé l'idée selon laquelle le capitalisme avait gagné, et avait généré ce qu'Herbert Marcuse a appelé "l'homme unidimensionnel" : hormis quelques protestations, les règles du jeu sont, dans l'ensemble, respectées, chacun recherchant le bien-être. Cette idée a été revitalisée avec l'analyse de Fukuyama sur la "fin de l'Histoire" : un monde sans modèle radicalement divergent, identique d'un jour à l'autre, sans remise en cause de ses principes de fond incarnés, dans les sociétés occidentales, par le capitalisme et la démocratie.

Ce nouvel état de société, joint avec d'autres facteurs, a conduit à l'effondrement des partis incarnant l'alternative radicale : les partis d'extrême gauche, ceux à caractère nationaliste qui, même s'ils demeurent, n'engendrent pas de changement majeur à l'instar du fascisme ou du nazisme. Plusieurs facteurs convergent vers l'étouffement des mouvements radicaux comme la banqueroute des grandes idéologies messianiques ou eschatologiques. Comme il n'y a plus d'encadrement collectif par les idéologies, les partis politiques, les Églises et les familles, tout ceci participe à la déliaison. La majorité des gens ne souhaite pas des sauts dans l'inconnu ; toutefois, cela sécrète des minorités qui recherchent le salut par une autre manière.