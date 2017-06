Pourquoi le raz de marée LREM ressemble moins à la construction d’une majorité politique qu’à une majorité sociologique d’électeurs partageant les mêmes intérêts socio-économiques

Atlantico : En quoi le succès de LREM est il le plus le fruit d'une réussite "sociologique"; la formation d'un bloc sociologique constitué sur la base d'une volonté "d'ouverture" de l'économie, sur des personnes parfois qualifiées de "gagnants" de la mondialisation, plutôt que sur le succès d'un projet politique ?

Raul-Magni Berton : Une économie ouverte est bien un projet politique. Ceci dit, vous avez raison, derrière les opinions politiques il y a des intérêts et des situations particulières. Une économie ouverte produit généralement plus de croissance, mais aussi plus de turbulences, et réduit la marge de manœuvre pour contrôler politiquement son destin. Ce n'est donc pas un hasard, que électorat de Macron et de LREM est celui qui est le plus sécurisé, où la part des cadres est la plus importante. De manière générale, les électeurs de LREM sont en moyenne plus riches, plus stables et en meilleure santé.

De l'autre coté, il y a les jeunes, non diplômées ou ouvriers. Ce sont les principales victimes des turbulences dues à l'ouverture économique, et, par ailleurs, ceux qui ont le moins d'influence sur la politique. S'ils avaient été les seuls à voter, on aurait eu un deuxième tour entre Le Pen et Mélenchon.

En fait, plus fondamentalement, il y a une opposition sans dout liée à la mondialisation et au développement de l'Union Européenne entre ceux qui veulent plus d'ouverture, moins de frontières, plus de liberté, d'un coté, et ceux qui veulent plus de contrôle, donc plus de démocratie et de souveraineté de l'autre coté. Ce conflit est assez transversal par rapport aux catégories de gauche et de droite puisque ce sont les partis aux extrémités qui défendent la deuxième idée, et les partis centristes qui défendent la première. Il est d'ailleurs étonnant de voir que partout en Europe, l'extrême droite porte de plus en plus des revendications de démocratie directe.

Erik Neveu : Aucune victoire électorale ne peut être réduite à un facteur explicatif unique. Le secret du succès est inverse : savoir agglomérer des votes aux motivations différentes, parfois contradictoires, faire en sorte que chacun entende ce qu'il ou elle souhaite ou valorise...jusqu'aux gueules de bois post-électorales. Pour le vote Macron on peut recenser l'exaspération devant la manière dont une classe politique ayant parfois trente ans de service se pérennisait et donc le désir du jeune et du renouveau. A joué aussi un reflexe de vote utile pour barrer la route à Marine Le Pen. Le sentiment était fort que la gauche socialiste et, à droite, Les Républicains ne menaient pas forcément des politiques si absolument différentes, si efficaces à régler les problèmes et qu'il valait le coup de parier sur le dépassement du clivage. Emmanuel Macron a aussi eu l'habileté de ne guère parler « contre », de ne pas cibler de boucs émissaires (s'il souligne l'importance de la lutte contre le terrorisme islamiste, il ne tient aucun propos anti-musulman). C'est dans cette confluence de motivations qu'il faut situer le rôle qu'ont effectivement jouées une série d'attentes propres aux monde des entrepreneurs (alléger la paperasse, la complexité des règles, aller au devant des dynamiques de dislocation des professions organisées et des protections sociales). Ce qu'a fait Macron ministre, ce qu'il promet intéresse les dirigeants d'entreprise, plus spécifiquement les entrepreneurs au sens de créateurs et d'innovateurs. Ces motivations économiques viennent aussi de celles et ceux qui sans être patrons voient dans un marché presque sans règles l'espoir de trouver une activité, de faire tomber ce qu'ils perçoivent comme les murailles des statuts (transporter des voyageurs en ville sans payer une licence de taxi)