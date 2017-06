Pourquoi les rapports du Conseil d'orientation des retraites ne sont d'aucune utilité pour comprendre les réformes dont nous avons vraiment besoin

Atlantico : En quoi ces nouvelles prévisions peuvent-elles modifier le besoin de réformes du pays ? Avec quelles conséquences pour les ambitions d'Emmanuel Macron ?

Jacques Bichot : Les rapports du COR se suivent à un rythme soutenu. Souvent un rapport récent confirme, en l’infléchissant un peu, un rapport antérieur, mais cette fois il s’agirait – selon les informations qui ont filtré, car tandis que j’écris le COR est encore en train d’examiner le projet soumis à ses membres par son secrétariat général (son équipe de permanents) – d’une modification importante : en décembre 2014, l’actualisation des projections à l’horizon 2020 présentait une perspective d’amélioration (par rapport aux projections 2012) du solde financier annuel de 0,6 point de PIB en 2020, et 1point en 2030 ; tandis que cette année la révision a lieu à la baisse : avec des hypothèses médianes pour les évolutions démographiques et économiques, le déficit du système en 2021 atteindrait 0,4 points de PIB au lieu de 0,2.

Il serait ridicule de se baser sur ces projections pour modifier les projets de réforme systémique du système de retraites annoncés par E. Macron lors de la campagne présidentielle. Ces projets visent à passer d’une multiplicité de régimes (3 douzaines au total), les uns par annuités, les autres par points, à un régime unique, par points, et plus précisément par comptes notionnels, comme en Suède. Il s’agit là d’une réforme du mode de fonctionnement du système, et non pas d’un ajustement paramétrique comme toutes les soi-disant réformes réalisées depuis 1993. Cette réforme structurelle devrait sensiblement améliorer la gouvernabilité du système ; le fait que les prévisions à moyen terme soient fluctuantes est une raison de plus pour disposer de leviers de commande pratiques et efficaces, comme il est facile d’en avoir dans les régimes par points.

Si les ambitions du Président Macron pour la modernisation de la France sont réelles, il maintiendra le cap en ce qui concerne la réforme des retraites par répartition, ou mieux, il ira encore plus loin, dans le sens de ce que j’ai proposé il y a quelques mois dans La retraite en liberté– ouvrage paru en janvier au Cherche-Midi. Car pour l’instant le projet Macron n’intègre pas le moteur économique de la retraite par répartition, à savoir l’investissement dans la jeunesse, ce qui le rend grandement perfectible.

Quel crédit donner à de telles perspectives ? En constatant que les chiffres puissent aboutir à des contextes très différents sur le long terme à la faveur de "données" pour le moins volatiles d'une année à l'autre, à quoi faut il s'attendre sur le long terme concernant les retraites ? Des changements majeurs sont ils encore à attendre ?

Les rapports du COR n’ouvrent aucune perspective digne de ce nom. Cette institution réalise des projections selon des scénarios mécaniques, sans pratiquer une véritable analyse économique, organisationnelle et managériale. Peut-être y a-t-il parmi ses membres et au sein de son staff des personnes qui savent comment fonctionne, économiquement, la retraite par répartition, mais ça ne se voit pas. On ne peut pas compter sur cette institution, telle qu’elle fonctionne actuellement et depuis son origine, pour imaginer, présenter, et faire valider par les décideurs politiques, la réforme structurelle du système français de retraites par répartition dont notre pays a le plus grand besoin. Des changements majeurs sont nécessaires ; ce n’est pas en ressassant des interrogations sur le point de savoir si en 2020 ou 2030 il y aura, en l’absence d’utilisation des commandes existantes, un petit peu plus ou un petit peu moins de déficit, que la France avancera.