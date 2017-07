Pourquoi le PS ne se donne pas franchement les moyens de sortir la tête de l'eau

Atlantico : Existe-il encore un espace politique viable pour le PS tel qu'on le connait dans les années à venir?

Virginie Martin : Cela dépend de deux choses. Le leader, dans un premier temps. C'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Quand on parle de LFI c'est parce qu'il y a Mélenchon, et quand on parle de LREM, c'est pour Macron. D'ici, 1 an, 2 ans, 5 ans, les leaders peuvent se trouver. Tout va très vite maintenant, c'est ça la modernité. Macron et LREM, ça s'est fait en une année! C'est d'autant plus important, car je pense qu'on ne pourra plus faire avec les noms que l'on a déjà entendus. L'émergence de Macron dans le paysage politique a rendu tout le monde, peu ou prou, obsolète.

Idem pour la droite d'ailleurs.

Une fois le leader trouvé, quid de l'idéologie? Chez Mélenchon, c'est la lutte de classes avec un logiciel post-marxiste. Ce créneau est désormais est ultra occupé à partir de maintenant. La gauche l'avait, mais de façon bien moins marquée depuis le tournant social-démocrate. C'est d'ailleurs pour ça que Mélenchon a claqué la porte du PS, ne l'oublions pas! Et à côté de ça, on a une idéologie beaucoup plus basée sur l'individu du côté de LREM, "l'empowerment", comme on l'appelle en sociologie américaine. Donc entre ces deux tendances, que reste-t-il au PS? On voit bien, que l'espace restant est extrêmement réduit. Le PS doit cumuler à la fois la possibilité individuelle de se réaliser mais aussi le recours au collectif comme Mélenchon. D'autant plus que Macron n'est pas idiot et qu'il est certain qu'il va user lui aussi du collectif petit à petit. Pour retrouver une place sur l'échiquier politique, il faut donc qu'une figure nouvelle émerge et qu'elle mette en place une matrice innovante pliée en quatre entre ces deux idéologies. Mais entre la nouveauté et la destruction portées par Macron et le radicalisme porté par Mélenchon, que voulez-vous vendre? La place est vraiment infime !

Le PS pourrait être tenté de revenir à un socialisme plus classique pour amorcer son renouveau. Ce qui par contre le contraindrait de rejoindre la position de Jean-Luc Mélenchon sur le thème de l'Europe. Chose qui stratégiquement pourrait lui être fatal. Le PS peut-il encore se renouveler idéologiquement sans faire doublon avec LFI ?

Le PS avait une position correcte sur l'Europe. On est pro-Européen, mais pas à n'importe quel prix. Ca reste viable. Je ne les vois pas aller jusqu'au Brexit, l'Angleterre est entrain de le payer cher d'ailleurs. Le renouvellement passe par la créativité qu'ils n'ont pas actuellement. Penser l'espace, l'international, la Chine, la robotique… Mais ça, ce n'est pas le PS.

Généralement, je pense d'abord aux changements structurels avant l'humain, mais là, tant qu'on ne saura pas qui est le nouveau leader de ce parti on ne peut rien prédire. Benoit Hamon est parti, Najat Vallaud-Belkacem a refusé de prendre la codirection du parti… Qui reste-t-il aujourd'hui au PS? Il va falloir faire table rase du passé et que les jeunes du PS se montrent capables d'apporter quelque chose de plus innovant. Pas s'attacher aux trois députés qu'ils leur restent !