Pourquoi la popularité d’Emmanuel Macron a beaucoup à voir avec celle de Kim Kardashian (mais saura-t-il construire un empire aussi solide qu’elle?)

Emmanuel Macron a parfaitement compris qu’il faut donner à ses électeurs potentiels l’impression qu’ils vont vivre une grande aventure, En Marche ! Et voilà notre jeune et beau ancien ministre de l’Economie lancé dans la course à la présidentielle avec comme seul bagage, l’émotion. Il a bien compris qu’il faut surprendre l’électeur et les émotions représentent un moyen de véhiculer l’engagement, bien plus fort que le savoir et les idées.

Le beau jeune homme insolent offre aux caméras de télévision son plus beau sourire laissant découvrir ses dents du bonheur ; voilà un homme qui bouscule les codes d’un establishment plus prompt à flinguer pour survivre qu’à séduire. Macron est un pure produit de sa génération, un homme qui a compris que la société s’est peopolisée, que l’image est plus importante que le fond, que la beauté est une promesse du bonheur et que la liberté est synonyme de respect. Macron parle aux désirs des Français, il est en affinité avec eux, ni de gauche, ni de droite ou plus exactement de droite et de gauche !

Inutile d’avoir des idées, il suffit de piocher dans les deux camps qui s’opposent et de faire la synthèse des contradictions sous couvert d’un mode de vie plus aspirationnel, plus neutre, moins logotypé, davantage axé sur les valeurs.

Et quelles sont cas valeurs ? Celles d’un monde en pleine mutation, où les repères conservateurs sont balayés par plus de mobilité, par le mélange des cultures, par notre approche plus intimiste de vivre, par l’instruction, bref par des valeurs inspirationnelles et Macron s’inscrit dans cette mouvance en pur produit marketing du storytelling.

Et c’est en cela que celui qui ne marche plus seul est passé du statut d’énarque à celui de star comme Kim Kardashian est passée du statut de bimbo à celui d’égérie. La comparaison est osée, me direz-vous, mais pas tant que cela. Ces deux individus ont en commun l’ultra médiatisation de leur personne, de leurs atouts, de leur égo. Ils ont compris que pour exister les idées n’ont pas d’intérêt, seule l’image et le buzz comptent.

Quand Manuel Valls peine réunir 200 personnes en Bretagne, Emmanuel Macron est obligé d’aller à la rencontre d’un millier de fans qui n’ont pas pu rejoindre les 2000 déjà présents dans une salle trop petite. L’un assène un discours d’ordre et de rigueur, l’autre s’enflamme en prônant la liberté. Vaste idée que la liberté, cela n’en fait pas un programme, pas plus que l’idée de Révolution mais cela fait rêver et le rêve nous invite au voyage, En Marche ! Macron l’étudiant qui épouse sa prof, Macron le banquier qui s’affranchit des codes du costume croisé en arborant fièrement une bague à chaque main, Macron le ministre qui quand on le croise à Bercy semble d’avantage sortir du palais omnisports que de la citadelle des finances, Macron l’enfant terrible de la gauche qui revendique ne pas être socialiste alors que sans le parti il ne serait rien.