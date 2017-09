Pourquoi les politiques français ne peuvent pas interdire l'UOIF ?

A ce sujet, un officier des services du renseignement intérieur français m’a d’ailleurs confié, sous couvert d’anonymat : « l’Organisation des Frères Musulmans a clairement vocation à islamiser les pays dans lesquelles se trouvent ses filiales. Mais en France, les politiques se sont assis sur le dossier car ils ont peur qu’on les accuse d’être islamophobes s’ils prennent des mesures contre

des associations qui prétendent représenter les musulmans du pays. C’est idiot, puisque la majeure partie des citoyens français de confession musulmane sont parfaitement intégrés et n’ont rien à voir avec la confrérie qu’ils ne connaissent même pas (…). Il y a un autre élément important qui concerne, lui, la diplomatie des contrats. Par le passé, un certain nombre de nos dirigeants ont pu avoir peur, consciemment ou inconsciemment, que le Qatar annule ou réduise ses commandes de matériel aéronautique ou militaire à de grandes entreprises françaises si l’on fermait les associations liées à l’Organisation des Frères Musulmans (…).

Pourtant, cela fait des années que des rapports et des notes émanant de nos services mettent en garde contre le double discours de l’UOIF et les positions antirépublicaines de certains de ses représentants. Des dizaines d’articles et de repor¬tages ont démontré ce que nous disons. Mais qu’il s’agisse des spécialistes du renseignement comme de la presse, cela fait pschitt à chaque fois (…). Bien sûr, on peut et l’on doit considérer le Qatar comme un allié bien positionné au Moyen-Orient pour lutter contre le terrorisme. Mais il y a quand même une double réalité dont on doit tenir compte. L’émirat accueille des islamistes sur son sol, quand il ne les finance pas (…). Quand on connaît la superficie de son territoire, de même que les compétences de ses services de renseignement, il est évident que le gouvernement qatari ne peut pas l’ignorer, quoiqu’il en dise. Sa position est sournoise car il sait très bien à quel problème de communautarisme nous sommes confrontés en France. (…). On ne peut ignorer qu’il y a une stratégie globale de ces organisations et que la plupart de leurs responsables transitent par Doha où ils sont reçus comme des hôtes privilégiés ».

L’ex-député LR Nicolas Dhuicq a été membre de la commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Psychiatre des hôpitaux de formation, et officier de la réserve citoyenne, c’est un éminent connaisseur du Proche- Orient qui n’a pas pour habitude de pratiquer la langue de bois.

Lors d’un entretien téléphonique que nous avons eu au printemps dernier je lui ai donc posé la question suivante : « Existe-t-il une diplomatie des contrats entre la France et le Qatar, laquelle consisterait à fermer les yeux sur les activités de l’UOIF pour ne pas froisser l’émirat » ?