Pourquoi la perspective d’un taux d’obésité de 21% en France d’ici à 2030 est un enjeu majeur pour le pays

Atlantico : Selon la dernière mise à jour sur l'obésité en 2017 de l'OCDE, le nombre de personnes atteintes de cette pathologie devrait continuer à augmenter ces prochaines années, pour en arriver à atteindre 21% de la population française d'ici 2030. L'importance de cette question de l'obésité, aussi bien du point de vue de la santé publique que de son coût, est elle sous estimée en France ? Quels en sont les enjeux réels ?

Guy-André Pelouze : Les données de cette dernière livraison de l'OCDE sur l'obésité dans le monde démontrent que les plus grandes différences entre les taux moyens d'obésité des populations sont celles qui existent entre les différents pays.

Ces différences entre pays sont anciennes et elle persistent dans un contexte d'augmentation générale de l’obésité dans les pays développés.

Dans ce contexte la France a une place singulière en Europe comme l’Italie ou la Suisse: l’obésité est très nettement inférieure à la moyenne de l’OCDE. Les causes ne sont pas identifiées dans ce rapport mais bien évidemment il est totalement aléatoire d’envisager des “mesures” sans les aborder. En réalité il faut revenir aux différences entre pays. Manifestement s’intriquent des facteurs ethniques et environnementaux. Les japonais avec 3,7% d’obèses et encore moins chez les femmes bénéficient des deux facteurs. Une génétique favorable et un mode de vie très marqué par un modèle ancestral d’alimentation très différent de celui des USA, du Mexique ou des Britanniques, sans parler des pays hors OCDE en transition alimentaire qui voient exploser leur taux d’obésité comme en océanie. En France le modèle alimentaire pour différent qu’il soit entre le sud et le nord, entre les villes et les campagnes, reste marqué par une tradition de préparation des repas, une consommation de graisses saturées et mono-insaturée élevée en particulier d’origine animale, viandes et fromages ainsi qu’une interruption de prise alimentaire entre les repas.

L’importance de l’obésité en tant qu’enjeu de santé publique est différemment perçue en France selon les institutions.

L’état poursuit une politique de recommandations générales non ciblées qui se résument à des conseils de consommation de fruits et légumes et à encourager l’activité physique. Récemment un étiquetage couleur a été proposé. En revanche l’obésité est souvent ignorée dans l’entreprise. En effet à l’instar du tabagisme l’entreprise française au sens large (entreprises privées, établissements publics et administrations) se préoccupe peu de la santé de ses salariés qui est bien différente de l’activité de médecine du travail. Les causes en sont multiples et citons en premier lieu l’obsession réglementaire qui fait que les moyens sont dédiés uniquement à ce qui est obligatoire. Les conséquences en sont sérieuses car c’est bien au sein de l’entreprise que des programmes efficaces peuvent être développés en particulier au niveau alimentaire. Enfin l’école ne bénéficie pas de programmes de qualité car souvent les intérêts de l’agro-alimentaire présentés sous la bannière tricolore prédominent. En revanche l’interdiction des distributeurs de boissons sucrées ou de snacks dans les écoles a représenté une étape intéressante dans la protection des enfants, clientèle captive des firmes du sucre et de la junk food pendant le temps scolaire.