Pourquoi perdre du poids ne rend pas heureux mais peut éviter les dépressions

Atlantico : Une nouvelle étude de l'Université Deakin en Australie montre que le fait d'améliorer la qualité de son régime est la clé pour protéger et préserver sa santé mentale, au détriment de la perte de poids en elle-même. Qu'est-ce qui explique que faire attention à la qualité de son régime est plus importante pour être bien dans son corps ?

Catherine Grangeard : Le poids ne fait pas le bonheur ! Prendre soin de soi y participe. La santé mentale réside aussi dans son estime de soi…Voici un rapide rappel de quelques grands principes.

Il y a une confusion sémantique entre le régime alimentaire de tout un chacun et se mettre au « régime » ce qui signifie moins manger que d’habitude dans le but de perdre du poids. Vous imaginez être guidé par une obsession de régimes pour perdre du poids ? La simple idée de privation met le moral à zéro !

A l’inverse, être content de soi, penser que l’on se donne le meilleur, que l’on donne le meilleur à sa famille avec la nourriture, c’est fort pour aller bien. Pourquoi donc une perte de poids serait un objectif ? Cette étude semble implicitement le prétendre. C’est tout de même curieux de penser le surpoids de la sorte. Généraliser cette obsession de la perte de poids, c’est créer des problèmes d’excès de poids ! A force de restrictions, les gens en arrivent à avoir peur de se nourrir.

De bons aliments pour la santé permettant d’être bien dans sa peau, dans tous les sens de cette expression, sont d’ailleurs réclamés par la majeure partie de la population. Beaucoup de gens se soucient de la qualité de la nourriture. A juste titre semble-t-il… La qualité de ce qui est produit, vendu, confectionné est une sécurité élémentaire que réclament les consommateurs. Cela ne dépend pas d’eux mais de contrôles qu’ils sont en droit d’attendre. Les produits doivent être fiables et donc de qualité.

Ensuite, ce qui dépend de chacun, ce qui relève d’un choix individuel, c’est comment remplir son caddie, ses placards, son frigo puis son assiette. On voit donc qu’un régime de qualité est une conséquence, avant d’être une cause.

C’est curieux comme on oublie l’aspect collectif, social et que l’on pense presqu’uniquement en termes individuels toute cette question.

La publicité, je le rappelle encore, façonne les goûts et les choix que l’on estime, à tort, personnels…

Quand on parle de régime de qualité, faut-il privilégier les produits considérés comme sains ou n'est-il pas malgré tout important de "se faire plaisir" ?

Si « se faire plaisir » c’est, au quotidien, boire des sodas et se nourrir de « mal bouffe », il ne faut pas en plus espérer être en forme ! Soyons sérieux… On a bien le droit de succomber mais on aura la santé qui va avec. Si quelqu’un a envie de faire comme l’oiseau et veut tenter de voler du 15 ème étage sans parachute, vous le laisserez « se faire plaisir » ? Un régime de qualité est celui qui va satisfaire une personne à différents niveaux. Sinon, ce n’est pas un régime de qualité.