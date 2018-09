Pourquoi, paradoxalement, le Brexit a tué le populisme au Royaume-Uni

Le royaume qui, le 29 mars 2019, quittera l’UE ne sera certainement pas meilleur que celui qui en est sorti. Il sera plus inégalitaire et plus offshore. L’économie britannique résistera au choc du départ par le truchement des méthodes brutales qui se nomment déréglementation du marché du travail et réduction de l’État-providence. Cependant, le Royaume-Uni ne sera jamais les États-Unis, avec leur pauvreté, leur violence et leur racisme qui font peur et dont personne ne veut outre-Manche. Le système économique et social gardera un filet de sécurité auquel il est hors de question de toucher, une harmonie et un savoir-vivre dont l’Amérique a toujours été dépourvue.

La sécurité des travailleurs y sera mieux assurée que de l’autre côté de l’Atlantique. En remodelant de fond en comble la structure économique, sociale, politique et culturelle du pays, le Brexit marque une cassure, mais qui n’a rien à voir avec un Far West où tous les coups seront permis. Le voyage sera palpitant mais aura des garde-fous. Parallèlement à la dureté du social et au laxisme envers la City, la nouvelle nation pourra jouer en toute liberté de ses atouts. Le Brexit a tué le populisme. Le pays restera ouvert à l’immigration, mais contrôlée et non discriminatoire. Forte de son soft power universitaire, artistique, éducatif et technologique qui s’exporte dans le monde entier, Albion a enclenché l’avenir. « I love London », clament les touristes du monde entier qui s’arrachent autocollants, T-shirts, mugs, ainsi que ritournelles pop ou rythmes hard brillants. En choisissant un autre paradigme que celui de l’Union européenne, le Royaume-Uni fait voler en éclats le statu quo. Pour remplacer les boussoles réduites en miettes, ce véritable laboratoire du futur en tend de nouvelles avec pragmatisme et humour. Ce sont de véritables antidotes à l’immobilisme. De plus, il est plus facile de prendre les décisions seul qu’à vingt-sept. Maître de sa destinée, le Royaume-Uni disposera d’un modèle plus adapté à la nouvelle donne planétaire. L’instabilité du contexte géopolitique actuel ne se prête pas à l’« Europe bashing » pratiqué jusqu’à la nausée par les tabloïds britanniques. Le Royaume-Uni et l’UE vivent les mêmes drames, défis et psychodrames. Vu de Londres, le diagnostic est sévère. Pour le Royaume-Uni, l’UE est incapable de prendre le taureau par les cornes pour se réformer. Rongés par le doute et les pesanteurs décisionnelles, prisonniers de leurs blocages et de leurs divisions, les Vingt-Sept apparaissent tétanisés devant la transformation profonde du paysage européen. Il a été totalement modifié par la montée du populisme, le problème migratoire, le refus des pays riches de faire preuve de solidarité envers les pauvres, la remise en cause des valeurs démocratiques ou le retour du protectionnisme. Dans ces circonstances, la France et son président, Emmanuel Macron, portent seuls sur leurs épaules le destin d’une UE en déni de la réalité. En choisissant le Brexit, le Royaume-Uni a été le précurseur de l’expression du désamour des citoyens européens envers le projet communautaire. Pour sortir de l’ornière, Bruxelles doit écouter la voix des peuples et non plus jouer à l’autruche.

(1) 5 décembre 2017. Les Samoa, les Samoa américaines, l’île de Guam, Bahrein, Grenade, la Corée du Sud, Macao, les îles Marshall, la Mongolie, la Namibie, les Palaos, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, les Émirats arabes unis, le Panama et la Barbade.