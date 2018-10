Pourquoi l’OLP et Mahmoud Abbas en sont arrivés à renoncer à la reconnaissance de l’Etat d’Israël

Atlantico : Qu'est-ce qui explique ce changement de position de la part des Palestiniens ? Est-ce le signe d'un pouvoir qui se sent acculé ?

Alexandre Adler : Oui, c'est un peu le signe d'un pouvoir qui se sent acculé. Ce n'est pas facile aujourd'hui pour l'autorité palestinienne de se maintenir dans le combat fondamental qui oppose le régime saoudien, en tout cas le prince MBS et la confrérie des Frères musulmans qui s'est emparée du pouvoir à Ankara avec Erdogan et ses amis égyptiens qui l'ont rejoint. Cette bataille affecte aujourd'hui l'ensemble de la région et crée des difficultés supplémentaires - s'il en était besoin - aux dirigeants palestiniens.

Ceci donne un peu l'impression d'un dormeur qui aurait de la fièvre et essaierait de lutter contre cela en changeant de position : un jour il se tourne dans un sens, un autre jour dans un autre sens...

Et cela ne fait que refléter son désarroi. En réalité, les actuels dirigeants palestiniens, et en particulier Mahmoud Abbas, essayent de faire ce qu'ils peuvent : il a, courageusement, pris position pour l'Arabie Saoudite et dénonce les complots du Qatar et des Frères musulmans, ce qui est tout à fait à son honneur. Mais, évidemment, ce n'est pas si simple que cela, car il a aussi contre lui tous les partisans des Frères musulmans, et en particulier le Hamas, qui a été repris en main et envoyé au casse-pipe par les dirigeants du Qatar, comme d'habitude, dans le but de faire une offensive spectaculaire dirigée contre Israël. Et Netanyahou, avec bon sens, s'est efforcé de détourner, sans tomber dans le piège d'un nouvel affrontement. Mais évidemment, ce n'est pas lui seul qui peut décider de la question de savoir s'il y aura affrontement ou pas.

Au passage, il faut bien entendu que Mahmoud Abbas fasse apparaître le fait qu'il n'est pas l'allié d'Israël, qu'il n'est pas aux ordres. À cette fin, il a décidé de prendre une décision symbolique (la suspension de la reconnaissance de l'État d'Israël), étant donné que le gouvernement de Netanyahou ne tient aucun compte de son existence et ne lui laisse pas beaucoup de possibilités, bien qu'en réalité, il y ait un certain nombre de concessions qui sont faites tous les jours mais celle-ci ne sont pas visibles. Abbas prend donc une position symbolique, disant que l'OLP revient sur la reconnaissance de l'État d'Israël, qui avait été vaguement propagée au temps d'Arafat. Ça n'a aucune importance. Car bien entendu, les reconnaissances de l'État d'Israël n'empêchent nullement des actes hostiles et terroristes quotidiens. Par ailleurs, la non-reconnaissance n'empêche nullement les Israéliens et les dirigeants palestiniens de continuer à discuter et à essayer de gérer comme ils le peuvent une situation éminemment provisoire et affectée par l'extrême tension qui règne aujourd'hui dans la région, mais pas nécessairement dans l'autorité palestinienne.