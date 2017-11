Pourquoi vous ne devez surtout pas croire que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt si votre rythme biologique ne vous y porte pas

Atlantico : on entend souvent dire qu’une personne est plutôt “du matin”, ou à l’inverse, “du soir”. Cette distinction est-elle avérée au regard de la médecine et de la science ?

Claire Leconte : Oui, ça l’est, c’est une typologie reconnue et mesurable. Mais il y a aussi des «intermédiaire », ni matinal ni vespéral (du soir). Contrairement à ce que l’on croit souvent, tous les ados ne sont pas des «couche-tard», beaucoup le font par provocation. Nous avons une horloge d’éveil spontanée qui est programmée en fonction de cette typologie : dans la population générale cette horloge oscille, selon les individus, entre 6h et 9h du matin, avec semble-t-il, une prédominance un peu plus forte pour le 6-7 h.

Le corps humain fonctionne selon un “rythme circadien”, propre à chaque individu. Sur quoi ce cycle est-il basé ? Vouloir “forcer” les choses en se levant tôt ne risque-t-il pas de “bouleverser” le rythme d’un individu ? Cela peut-il être néfaste pour la santé ?

Le rythme circadien fonctionne grâce à un grand nombre d’horloges biologiques (dans les cellules, les organes tels la vésicule, le cœur, dans le cerveau aussi) qui ont une rythmicité circadienne. Notre bien-être est dépendant de la bonne synchronisation de toutes ces horloges entre elles. Or on a prouvé qu’elles n’ont pas toutes la même vitesse de déplacement quand on veut les bouger : 48 h environ pour l’horloge veille-sommeil, mais 7 jours pour la température centrale et deux semaines pour les hormones telles la mélatonine, dite hormone du sommeil. Ainsi pendant ces quelques jours nous pouvons être en désynchronisation interne, car nos horloges ne sont plus synchronisées entre elles. Cette désynchronisation explique les maux de tête, entre autres, que l’on ressent alors.

Ces horloges sont génétiquement programmées c’est-à-dire qu’elles n’ont pas exactement le même rythme chez tout le monde, et cela explique qu’il est difficile de les bousculer.

De plus 24 h est un rythme social qui est imposé à chacun de nous dès notre naissance.

Apprendre à bien connaître son rythme propre est très important pour pouvoir le respecter. Des outils existent pour ce faire.

S’obliger à se lever plus d’une heure trente avant le déclenchement de notre horloge d’éveil spontanée nous met dans cette situation de désynchronisation très peu confortable.

Quand de telles désynchronisation s sont souvent répétées elles provoquent de nombreux maux, physiques et psychologiques, se l’on rencontre fréquemment chez les travailleurs postés, particulièrement ceux qui changent de poste tous les 8 jours,

Largement répandue à travers des livres devenus des best-sellers (on pense notamment à The Miracle Morning, d’Hal Elrod), l’idée selon laquelle il faut se lever tôt pour “réussir” sa vie n’est-elle pas erronée ?