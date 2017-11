Pourquoi les militants de l’islamisation de l’Europe survivront très bien à un éventuel empêchement de Tariq Ramadan

Atlantico : En mettant de côté la question des agressions que la justice doit trancher, ne peut-on pas considérer que si Tariq Ramadan venait à être écarté à la suite de ses accusations, rien n'empêche quelqu'un de prendre sa place par la suite ?

Alexandre Del Valle : Il faut attendre la suite du développement de l'affaire, ne pas être sous le coup de l'émotion parce que la dérive actuelle est de condamner quelqu'un parce qu'il est incriminé dans les médias. Comme cela a été le cas pour François Fillon. Qu'importe que l'on aime ou non Tariq Ramadan, il faut revenir au respect de la séparation des pouvoirs. D'un autre côté, s'il était condamné effectivement et écarté par la suite, ce qui n'est pas certain, on peut le voir avec la Une des Inrocks avec Bertrand Cantat, ce qui montre que tout est possible.

Il n'est pas certain non plus qu'en cas de condamnation, qu'il soit écarté à l'étranger parce qu'il a son poste payé par le Qatar notamment en Grande Bretagne. Et dans ce cas, il aura bien entendu un successeur. De toute façon, il n'est plus tout jeune, il a perdu le charme qu'il exerçait sur les gens il y a quelques années et d'ailleurs on le voyait beaucoup moins en France ces temps-ci. Il a déjà fait des petits, il y a de nombreux petits Tariq Ramadan, peut-être pas aussi médiatiques que lui mais cela peut très bien venir. Et de toute façon, le rôle qu'il avait avec son frère était de poursuivre l'œuvre de son père qui avait été envoyé par le créateur des frères musulmans en Suisse pour semer leur idéologie salafiste, dans les années 80-90. Ensuite, dans les années 2000, la chose s'est démocratisée et aujourd'hui, les frères musulmans contrôlent de nombreuses mosquées, centres, associations et ils paraissent même être des modérés par contraste avec Daesh ou Al-Qaïda. Donc ils ont déjà réussi leur pénétration et ils exercent un pouvoir de séduction très fort au sein des communautés musulmanes issues de l'immigration parce que l'habilité des frères musulmans a été d'instrumentaliser l'anti-racisme. Ils se sont fait passer pour des gens qui répondaient à la demande de droit à la différence, pour des versions religieuses, de la Licra ou de SOS Racisme. Leur stratégie a été de victimiser les musulmans, de distiller chez eux une paranoïa, rendre l'autochtone français, chrétien ou laïc suspect. Le mal est fait donc. Que Ramadan soit là ou ne soit pas là ne change rien. Ramadan est un homme médiatique, un professeur qui cherche la respectabilité, qui renie ses propres positions pour avoir l'air modéré. Il n'est plus vraiment utile dans la propagande des frères musulmans, il a fait son travail et c'est en partie pour cela aussi qu'il se fait attaqué. Les frères musulmans sont très profondément ancrés dans les démocraties occidentales, au Etats-Unis comme en France ou en Espagne. Aujourd'hui ils pilotent, gèrent et inspirent les grande structures et formations de communautarisme islamiste en Europe.