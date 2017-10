Pourquoi les mésaventures apparentes de Theresa May ne doivent pas faire oublier les atouts de son projet de Global Britain

Londres, 8 octobre 2017

Les mésaventures de Theresa May

Mon cher ami,

Vous avez entendu parler des mésaventures de Theresa May, mercredi dernier, lors de son discours de clôture de la Conférence annuelle du parti conservateur. Le Premier Ministre devait définitivement réaffirmer son autorité après une élection ratée, en juin dernier et les difficultés qu'elle a éprouvées à trouver une position médiane sur le Brexit, entre la position modérée du Chancelier de l'Echiquier Philipp Hammond et la position dure de Boris Johnson, ancien Maire de Londres et Ministre des Affaires étrangères.

Or, loin d'être le succès espéré, le discours a tourné à la catastrophe. On ne parle pas du contenu, ferme mais un peu terne, qui est la marque des discours de Madame May. Mais de la tournure qu'il a pris. Le Premier Ministre est devenu inaudible à plusieurs moments importants de son discours, tant elle était sous l'emprise d'un coup de froid; elle a même été prise d'une violente quinte de toux. Pour aggraver le malaise, un trublion s'est précipité vers la scène en tendant à Theresa May un formulaire d'inscription au chômage. Et, comme si cela n'avait pas suffi, neuf lettres du slogan de la conférence "Building a country that works for everyone" se sont détachées du panneau derrière la scène, laissant apparaître un "Bui ding a c ntry that orks or ryon " qui fera la joie des chansonniers pendant des mois. Pouvait-on imaginer un déroulement plus inattendu et une situation plus gênante pour un Premier Ministre en mal d'autorité?

Theresa May a réagi avec dignité et humour et repris pied dans les médias. Mais ceux-ci bruissent des intrigues qui se sont réveillées au sein du parti conservateur. Jeudi soir, trois ministres du gouvernement se seraient réunis pour comploter contre Madame May. L'on se demande de plus en plus si cette dernière ne va pas procéder à un remaniement de son gouvernement afin de se débarrasser de Boris Johnson, au risque d'avoir en dehors du gouvernement son plus dangereux rival.

Le Brexit continuerait même sans Theresa May

Imaginons que Theresa May soit renversée - je n'en suis pas certain - cela devra-t-il être interprété comme un mauvais signe pour le Brexit? Les partisans du Remain pourront-ils redresser la tête? Depuis le départ, nombreux sont les observateurs continentaux qui parient sur l'échec du Brexit et imaginent un nouveau gouvernement britannique venant piteusement, à Bruxelles, annoncer qu'ils renoncent à faire sortir leur pays de l'Union Européenne.

Je crois pour ma part que c'est se méprendre complètement sur ce qui se passe chez nous. Theresa May n'a pas perdu la majorité conservatrice aux élections de juin dernier parce qu'elle aurait trop défendu le Brexit mais parce qu'elle n'a pas réussi à convaincre une partie de l'électorat populaire qui avait voté pour la sortie de l'Union Européenne de voter pour les conservateurs: ils ont préféré voter pour Jeremy Corbyn, qui dénonçait plus franchement que sa rivale les inégalités sociales qui affaiblissent la société britannique. Si une majorité de députés conservateurs votaient le renversement de Theresa May et son remplacement par Boris Johnson ou un autre, ce serait pour lui reprocher de ne pas avoir réussi à imposer son autorité au sein du parti. Les négociations sur le Brexit continueraient et il est peu probable qu'elles prendraient un autre tour.