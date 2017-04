Pourquoi les mauvais managers causent du tort bien au-delà de leur entreprise

Selon une étude du Nation Bureau of Economic Research, l'utilisation de technique de management influerait grandement l'essor d'une entreprise, en améliorant notamment sa productivité. Quelles peuvent être les conséquences sur l'économie d'un pays d'une mauvaise gestion managériale ? Avez-vous des exemples de pays qui le montrent ?

Xavier Camby : Je trouve très amusant qu'une étude soit nécessaire pour affirmer ce que l'anthropologie et le bon sens observent depuis toujours. Que le management soit essentiel, des milliers d'années de comportements humains en attestent. Malgré de très dangereuses et toxiques utopies, qui proposent d'éliminer les managers, aucune civilisation, aucune organisation sociale, aucune entreprise un peu pérennes n'ont su vivre sans avoir en leur sein des organisateurs du travail en commun, des modérateurs gérant les relations interpersonnelles, des animateurs créant de la motivation, des visionnaires donnant du sens.

Bref, des managers. C'est avec le taylorisme et la rationalisation des tâches productives que le manager occidental s'est vu institué, malgré lui, unique et dernier responsable d'une performance toujours croissante. C'est idiot et au détriment de ses autres fonctions, plus essentielles. On a donc "oublié", pendant presqu'un siècle, de les former au management, c'est à dire à la gestion du travail des autres, se contentant de choisir un bon exécutant pour l'instituer manager. Mal à l'aise vis-vis de ses anciens collègues, se sentant parfois un imposteur, devenu hésitant ou indécis parce que soumis à une pression qu'il n'a pas appris à gérer, ce manager-ne-sachant-pas-manager risque de commettre de nombreuses maladresses et de démotiver sans retour son équipe, en plus d'être un facteur d'inutiles et destructeurs conflits (avec lui-même, avec sa hiérarchie ou avec ses collaborateurs, avec ses collègues...),

Cette pathétique inculture managériale s'est en fait développée partout dans les pays à économie de type occidental, pendant le siècle dernier. Et on peut voir dans les comportements nouveaux (étroitement dénommés Y ou Z) une vraie révolution contre toute hiérarchie illégitime et impérieuse, au bénéfice de comportements collaboratifs et contributifs.

La France est hélas, malgré une productivité importante, un des champions du monde du mismanagement, en entreprise comme dans les administrations. C'est à dire que les coûts cachés y explosent : sabotages variés, absentéisme ou présentéisme, conflits, stress, surmenages et accidents psychiques divers consomment en fait toute la valeur ajoutée (et même parfois plus) qu'on est censé y créer !

Concrètement, un salarié mal motivé ou démotivé, face à la pression continue d'un manager dépassé, faites d'injonctions, de chantages voire de menaces n'aura d'autres recours que de s'arrêter, avant que n'arrive le burn-out. La destruction de valeurs humaine, sanitaire, sociale, culturelle, économique... est telle qu'elle ne peut être compensée ! Pas même par un résultat financier positif... Ainsi, malgré une belle productivité, la France s'enfonce chaque jour davantage dans un marasme économique et social, faute de managers sachant manager !