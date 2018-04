Vous avez aimé (vous faire peur avec) les Fake News ? Vous allez adorer les vidéos retouchées

Atlantico : Dans un article publié par The Atlantic, le magazine américain explore le futur des fakes news, et les capacités ouvertes en la matière par la manipulation vidéo, l'intelligence artificielle, et la réalité virtuelle, et montrant ainsi que les fakes news actuelles ne sont qu'un début face aux problématiques à venir. Comment anticiper cette situation, n'est-on réellement qu'aux balbutiements des fake news ?

François-Bernard Huygue : D'une part, les fake news au sens des informations qui relatent des événements imaginaires ou faussés datent d'Adam et Eve. La chose n'est pas nouvelle. D'autre part, l'idée politique de déstabiliser un voisin par des accusations fausses ou de la désinformation, cela est également tout sauf nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que la technique de production de fausses images ou de faux contenus s'est beaucoup perfectionnée et démocratisée avec le numérique. En clair, quand Staline voulait faire disparaître Trotski de toutes les photos ou il était à côté de Lénine, il lui fallait mobiliser une armée de gens avec des pinceaux et de l'encre de Chine pour noircir les photos.

Aujourd'hui, chacun de nous peut produire une photo truquée et la mettre en ligne sur un réseau social où potentiellement elle attendrait des millions de gens. De plus, distribuer des informations fausses, douteuses ou tendancieuses est devenu beaucoup plus facile. Lorsqu'Orson Wells veut conquérir l'opinion dans Citizen Kane, il achète des journaux et des rotatives pour faire de la propagande. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux peuvent contribuer à diffuser des fausses comme de vraies nouvelles avec de plus en plus de difficultés à les contrôler. Enfin, il est aujourd'hui possible de créer de faux émetteurs, en créant de comptes d'électeurs américains ou de citoyens russes, ou de faux courants d'opinion, ce qui s'appelle l'astroturfing , du nom d'une marque de gazon artificiel qui consisté à créer de faux courants d'opinion avec des algorithmes qui mettent en place des centaines ou milliers de comptes qui vont rendre le même message, se référencer les uns les autres et donc de plus en plus attirer l'attention vers les thèmes choisis. La technologie a donc décuplé la capacité à toucher les cerveaux des citoyens.

En quoi la capacité de manipuler les images pourrait-elle mettre à bas l'idée même de réalité ? Quelles sont les menaces politiques induites par de telles pratiques, la dénonciation en faux ayant déjà été utilisée, notamment par Donald Trump suite à la vidéo de Hollywood Reporter qui a pu le mettre en cause durant la campagne électorale de 2016 ?

On peut faire des faux de plus en plus convaincants. Désormais, on peut faire des images fixes retouchées avec un logiciel que chacun serait capable d'utiliser sans que cela ne demande une grande expertise. On peut donc faire des choses beaucoup plus sophistiquées et on entre dans le domaine des deepfakes, c’est-à-dire un mélange de fausses images avec du deeplearning , de l'intelligence artificielle, c’est-à-dire que l'on va faire des images animées qui seront parfaites puisque l'on pourra utiliser le visage de quelqu'un, lui faire prononcer les mots que l'on veut et ses lèvres, les expressions de son visage correspondent exactement à ce qu'il dit ou à ce qu'il se passe dans la scène. Cela a commencé à se répandre pour le porno, des logiciels permettent de prendre la tête d'une actrice, il en faut plusieurs milliers qui peuvent être prises sur une vidéo, pour en arriver à coller ce visage sur le corps d'une fille qui réalise tous les fantasmes de l'auteur. Cela était assez sophistiqué au début, mais maintenant, la mise en place d'une application comme Fake App, qui ne peut pas encore être utilisée par tout un chacun, mais l'utilisation est devenue beaucoup plus facile.