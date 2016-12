Pourquoi les maîtres de la Silicon Valley vont vite se rallier à ce qu’ils abhorraient

Copyright The Daily Beast - Joel Kotkin

Hostiles à "l'économie participative" désormais concentrée dans les grandes villes, les patrons de ces sociétés peuvent désormais trouver une cause commune avec l'approche de la régulation destructrice chère à Donald Trump. "Le bal des oligarques" à la Trump Tower a levé le voile sur un secret de polichinelle à propos des magnats de la technologie : ils ressemblent beaucoup plus au nouveau président américain qu’ils ne ressemblent au commun des mortels.

Au cours de cette soirée qui a tourné à la démonstration de bons sentiments, Donald Trump a loué les élites technologiques pour leurs "incroyables innovations", promettant de les aider à atteindre leurs objectifs (l’un d’entre eux étant de s’enrichir).

Les magnats de la technologie qui avaient évoqué pendant la campagne un risque de "perturbation" en cas de victoire de Donald Trump, savent qu’ils doivent désormais compter avec lui, au moins pour les quatre années à venir.

Peu de ces patrons (à l’exception de Peter Thiel) avaient misé sur l'accession de Donald Trump à la Maison Blanche. Désormais, de nombreux ex-opposants au magnat de l’immobilier, comme Elon Musk, donateur de la campagne Clinton, qui a bâti son entreprise avec des subventions de politiciens progressistes, ont rejoint le forum Stratégie et Politique de Donald Trump. S'il avait (à moitié ironiquement) menacé de déménager en Chine en cas de victoire de Donald Trump, Travis Kalanick d'Uber s'est pourtant bien rendu à ce forum avec Elon Musk.

Fortes de leur expérience, ces sociétés font naturellement de grandes promesses, avant de les adapter au gré des circonstances. Uber se présentait par exemple comme un meilleur service, tant pour les taxis que pour les consommateurs et les chauffeurs, avant de remplacer ses chauffeurs bientôt obsolètes par des voitures automatisées.

La Silicon Valley et sa figure de proue miniature de la zone de Seattle ont progressé significativement pendant les années Obama, et espérait ainsi d'autres moments de grâce dans l'optique d'une victoire d'Hillary Clinton. Les leaders du secteur ont pu s'ériger en icônes du progressisme tout en accumulant des fortunes considérables, notamment en défendant sans surprise des causes "politiquement correctes" comme les droits des homosexuels ou la lutte contre le réchauffement climatique, qui représentait au passage une formidable opportunité d'encaisser les subventions d’Obama pour les énergies renouvelables. Particulièrement liés à l’économie éphémère des médias et de l'informatique, ils n'ont ressenti que très partiellement l’impact des politiques censées augmenter le coût de l’énergie ou demandant des contraintes environnementales.

Il semble donc logique que la Silicon Valley ait lourdement financé Barack Obama puis Hillary Clinton. En 2016, Google était le premier donateur du secteur privé d'Hillary Clinton tandis que Stanford était le cinquième. Dans sa globalité, le secteur de la communication et de l’électronique a donné plus de 100 millions de dollars au parti Démocrate en 2016, soit deux fois plus qu’au parti Républicain. Et dans la course à la présidentielle, Clinton a reçu 23 millions de leur part contre seulement 1 million pour Trump.