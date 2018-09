Pourquoi les maisons anciennes peuvent être un vrai danger pour votre santé (et comment le détecter)

Atlantico : Pourquoi ces habitations anciennes sont-elles plus insalubres ? À partir de quel moment un bâtiment représente-t-il un risque pour la santé ?

Stéphane Gayet : Certaines maisons anciennes ont un charme hors du commun, quand il s'agit de constructions de style réalisées par un maître architecte. On est facilement conquis par leur façade et leur toiture souvent majestueuses, ainsi que par leur intérieur aux formes, décorations et dimensions envoûtantes. Mais ces demeures cumulent malheureusement les risques quand elles ont plus de cent ans et qu'elles n'ont encore jamais été vraiment l'objet d'un programme professionnel de rénovation, ce qui est fréquent (maisons dites de famille).

L'un des principaux problèmes : l'humidité persistante

L'humidité entre de tous côtés : la toiture manque facilement d'étanchéité sans parler des cheminées à foyer ouvert, les murs, fenêtres et portes ont presque systématiquement une porosité et les fondations n'isolent pas bien du sol. De plus, le réseau d'eau froide et celui d'eau chaude sanitaire peuvent avoir des fuites, tout comme l'évacuation des eaux usées peut être déficiente. Toute cette humidité présente à l'intérieur imprègne les murs faits de matériaux naturels, les tentures, les rideaux et tapisseries, les garnitures de canapés et fauteuils, les anciens cuirs et parquets poreux.

De surcroît, l'absence d'équipements de ventilation empêche l'évacuation de l'air humide.

L'humidité favorise la pullulation de champignons et de parasites

Cette humidité conséquente présente dans les parois, les textiles et les meubles favorise le développement de champignons microscopiques, les moisissures qui forment des colonies envahissantes. En plus de dégrader les revêtements, les tissus, les décorations et les biens d'équipement, ces moisissures produisent des mycotoxines qui passent massivement dans l'air. Certains champignons s'attaquent plus particulièrement aux parties en bois : on connaît une quarantaine d'espèces capables de les infester et les dégrader entièrement dès l'instant où les conditions d'humidité, de chaleur et de confinement sont suffisantes. Parmi toutes ces espèces, les mérules sont les plus dangereuses. Cependant, aucun de ces champignons ne peut infester une maison qui est bien conçue, saine et régulièrement entretenue. À ce sujet, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) publie gratuitement un guide téléchargeable sur son site et qui est intitulé " Prévention et lutte contre les mérules dans l'habitat ".

Au risque important de champignons s'ajoute celui d'une pullulation d'acariens (ce sont des minuscules arthropodes proches des tiques et araignées) dont les déjections et les cadavres pulvérulents se répandent dans l'air.

D'autres animaux s'introduisent facilement dans ces demeures anciennes aux centaines de brèches, tels que les blattes ou encore cafards, les fournis, les punaises, les araignées, les cloportes, les chauves-souris, les petits oiseaux, les lézards, les musaraignes et les souris. Les rats nécessitent des brèches plus importantes pour s'introduire, mais une fois installés dans les sous-sols ou les combles, ils représentent une forte nuisance. Tous ces animaux invertébrés ou vertébrés dégradent à leur façon et souillent l'intérieur de leurs déjections. Plusieurs d'entre eux sont en outre des vecteurs de maladies infectieuses parfois graves.

En somme, c'est l'ensemble considérable de cette flore et de cette faune qui constitue une atmosphère insalubre dans les maisons fort anciennes et particulièrement humides.