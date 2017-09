Pourquoi les JO devraient être l'occasion d'envisager la suppression de la municipalité de Paris

Atlantico : Alors que de nombreux sites sont localisés hors de Paris intra-muros, quelles pourraient être les conséquences sur la structure de la ville de Paris ? Peut-on considérer les JO comme un levier de mise en application concrète du Grand Paris ?

Laurent Chalard : Contrairement à ce qui se passe habituellement dans le domaine culturel ou sportif, où Paris intra-muros concentre très largement les évènements à caractère international, les Jeux Olympiques de 2024 se distingueront par la présence d’un plus grand nombre d’évènements sportifs organisés en banlieue que dans Paris intra-muros, avec un village olympique et un centre des médias, noyaux de la vie olympique, qui se situeront en banlieue, en l’occurrence respectivement dans la Plaine-Saint-Denis et au Bourget, ce qui n’était pas le cas dans le schéma de la candidature aux Jeux Olympiques de 2012 face à Londres, où le village olympique devait se développer en intra-muros dans le quartier des Batignolles.

On peut donc dire que les Jeux Olympiques de 2024 seront réellement les Jeux Olympiques du Grand Paris, ce qui constitue une bonne nouvelle pour le développement de la métropole.

Dans ce cadre, les Jeux Olympiques constituent un levier certain pour le projet du « Grand Paris », car ils vont permettre l’accélération du déroulement des travaux des grands projets de transports, dont le métro du Grand Paris Express, en banlieue, et obliger les élus franciliens à réfléchir globalement, à l’échelle de la métropole, et non plus uniquement à l’échelle de Paris intra-muros et de quelques communes limitrophes vivant sous sa dépendance.Ce serait donc logiquement l’occasion d’en profiter pour faire, enfin, émerger une entité institutionnelle métropolitaine qui tienne la route, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Quelles sont les faiblesses actuelles du Grand Paris, dans son aspect institutionnel ? Quelles seraient les solutions envisageables permettant de répondre au défi institutionnel du Grand Paris ?

Aujourd’hui, le Grand Paris se caractérise par une fragmentation institutionnelle très forte (rien que dans l’unité urbaine définie par l’Insee, il y a plus de 400 communes !) et un empilement des structures (communes, intercommunalités, départements, métropole du Grand Paris, région Ile de France), qui rendent complexe le gouvernement de la métropole, puisqu’il existe beaucoup trop d’acteurs pour faire émerger un consensus global, d’autant qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les collectivités locales, permettant à celles de rang supérieur (comme la région ou la métropole du Grand Paris) d’imposer leurs vues à celles de rang inférieur (les communes). A l’heure actuelle, la métropole du Grand Paris, censée résoudre le problème, est une « coquille vide », sans budget et sans pouvoir, alors que les intercommunalités reposent sur des périmètres purement politiques et non d’aménagement du territoire. Finalement, il semble n’exister que deux réels acteurs métropolitains, que sont la région Ile de France, représentée par Valérie Pécresse, et la municipalité de Paris, représentée par Anne Hidalgo, comme en témoignent les évènements internationaux, où le « couple »s’affiche ensemble pour faire la promotion de la métropole-capitale. Il s’ensuit une concurrence entre les deux institutions, qui ne facilite guère la gestion de la métropole.