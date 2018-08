Pourquoi l’Iran n’a pas besoin des sanctions américaines pour détruire son économie

Atlantico : La Maison Blanche a pu détailler, ce lundi 5 août , les nouvelles sanctions économiques qui frapperont l'Iran dès ce mardi. Dans quelle mesure, et avant même l'application de ces sanctions, l'économie iranienne est-elle déjà en prises à de grandes difficultés ? En quoi la gestion du pays par le régime de Téhéran est-elle la principale cause de la mauvaise santé économique du pays ?

Ardavan Amir-Aslani : 80% de l'économie iranienne est détenu soit par l'Etat soit par des organismes parapublics comme les grandes fondations religieuses. Le secteur privé ne représente donc qu'à peine 20% de l'économie iranienne. Cette situation déséquilibrée a entraîné les lenteurs que l'on est en droit d'attendre d'une telle répartition des rôles. Alors que le pays dispose d'une des populations les plus éduquées au monde et un vrai secteur entrepreneurial, les lenteurs administratifs et la gabegie qui sont l'apanage des économies détenues par le secteur public ont fragilisé l'essor du secteur privé.

Un secteur bancaire particulièrement inefficace et un grand besoin de réforme ont également concouru à cette situation de déliquescence économique.

La plupart des banques privées iraniennes sont insuffisamment capitalisées et gangrenées par des prêts toxiques dont les perspectives de recouvrement sont plus qu'incertain. La faillite récente de quelques unes de ces dernières a même monopolisé les ressources trop rares de l'Etat qui s'est vu contraint de rembourser les économies des épargnants lésés.

Une corruption quasi généralisée est un frein supplémentaire au développement économique. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que des débats à l'assemblée nationale iranienne ne portent sur ce fléau sociétal. Des voix se font entendre à tous les échelons de la société afin de combattre ce fléau avec des appels réguliers à la démission aussi bien du ministère de la justice que de l'économie. Pas plus tard que la semaine dernière le gouverneur de la banque centrale iranienne a été limogé et le vice gouverneur arrêté.

Une inflation galopante principalement du fait du recours à la planche à billets pour pallier aux insuffisances budgétaires n'arrange pas les choses non plus. L'instabilité monétaire et l'existence de plusieurs de taux de conversion pour les devises ont eu également leurs parts de responsabilité sur les incertitudes économiques.

Ces incertitudes n'ont donc eu de cesse de décourager les embauches et de retarder l'heure des investissements industriels indispensables pour maintenir la compétitivité des outils de production. L'ensemble de ces facteurs a donc indubitablement contribué à la situation désastreuse que connaît l'économie du pays.

Ces nouvelles sanctions sont-elles en mesure de porter un coup fatal à un régime contesté par la rue de plus en plus régulièrement, ou est ce que l'action de Washington pourrait aboutir à une plus grande cohésion du pays contre un ennemi extérieur ?

Les sanctions qui seront transposées par les américains ce soir à minuit sont les moins pernicieuses. Elles portent principalement sur les matières premières, le secteur de l'aviation commerciale, l'or et les transactions sur les billets de banques en dollars. Celles qui feront vraiment mal sont celles qui seront transposées le 4 novembre prochain et qui toucheront le secteur énergétique, la pétrochimie et le transport maritime. Rappelons que 80% des exportations iraniennes sont des exportations d'hydrocarbures et autres produits pétrochimiques. D'ores et déjà l'Arabie saoudite, les Émirats et la Russie se sont reparties 1,2 million de barils de pétroles que les iraniens exporteront en moins de par l'impact des sanctions américaines à venir.