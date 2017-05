Pourquoi l'idée des machines au service d’une humanité qui ne sera pas dépendante de ces machines... est un leurre

Deux grands sujets préoccupent les femmes et les hommes partout dans le monde en ce début de XXIe siècle : le travail et le revenu universel. Les débats politiques et de société autour de ces sujets semblent nouveaux. Or il n’en est rien.

L’allocation universelle, le revenu pour tous ou encore l’impôt négatif – il existe d’autres dénominations –, apparaît dans tous les projets de nouvelles sociétés, à commencer par L’Utopie de Thomas Moore (1516) dont le six centième anniversaire a échappé à toutes les commémorations historiques, sans oublier La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon (1624). On retrouve cette idée chez Thomas Paine dans le cadre de la Révolution américaine, puis chez les utopistes socialistes et même chez les ultralibéraux de l’école de Chicago.

Cela fait environ un quinquennat qu’on en parle dans tous les pays avancés du monde (États-Unis, Canada, pays scandinaves, Hollande, Suisse…), avec diverses expériences déjà en cours. Cette idée revient tout juste dans les débats de société et de politique en France, notamment avec un rapport du Sénat présenté à la fin de l’année 2016 (voir « Instauration d’un revenu de base » sur www.senat).

L’anthropologie des temps modernes montre avec une récurrence infaillible que chaque changement de socio-économique dans l’histoire de l’Occident depuis la Renaissance s’accompagne de nouvelles utopies dont les promesses sont invariables : vivre plus longtemps, vaincre les maladies et la mort, libérer les femmes et les hommes du travail de production, construire le bonheur. Mais qui produit dans de telles sociétés ? Aujourd’hui, on ne pense plus à des grands singes au service des machines, mais à des machines de plus en plus autonomes, les robots, au service des humains. Personne ne semble conscient que toutes ces promesses fondées sur la fin de la pénibilité préparent l’invasion des machines qui, non seulement, se substituent de plus en plus aux métiers de production et de services, mais sont déjà devenues incontournables dans les professions utilisant la recherche et le traitement de données.

Les robots et l’intelligence artificielle, le numérique, remplacent de plus en plus la main-d’œuvre et, ce que n’avaient pas vu les utopistes, le cerveau d’œuvre. Les projets utopistes souffrent tous de la même tare originelle, il faut des entités de chair ou de métal pour produire et rendre des services. Le mythe des machines au service d’une humanité de plus en plus heureuse sans être dépendante de ces machines est un leurre qui nous précipite justement dans le « syndrome de la planète des singes » qui est au cœur de ce chapitre.

Comment se fera le financement de ces machines et de ce revenu universel ? Sur la base de quelles richesses à redistribuer ? La seule redistribution à partir des revenus salariaux n’est plus viable et déjà notoirement insuffisante. Alors taxons les robots (on en parle) ! Mais qu’importe puisque les machines feront des machines : tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Seulement le démiurge technologique frappe déjà à la porte de notre postmodernité avec la question soulevée par le développement des objets connectés (IdO pour Internet des objets ou IoT pour Internet of Things) et la mise en place de groupes éthiques sur les dangers de ne plus contrôler cette évolution comme le craignent des personnalités comme Stephen Hawkins, Elon Munsk et d’autres.