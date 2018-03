Pourquoi l'idée d'un Etat affaibli est caricaturale et permet au populisme de prospérer

Atlantico : Dans votre livre "Où va l’Etat", vous remettez en cause l’idée répandue selon laquelle l’Etat s’affaiblit depuis des années. Pourquoi ce constat ?

Pierre Birnbaum : Le constat de la résistance de l’Etat à laquelle j’essaye d’aboutir part de la fabrication d’un matériel empirique qui permet de contester cette thèse trop rapidement acceptée et qui correspond trop à l’air du temps. Il permet de limiter les emballements, les idéologies populistes qui se développent en France comme partout dans le monde. Ces idéologies ont pour but d’ancrer, et de prospérer sur, cette vision démoniaque d’un Etat disparu qui serait détenu soit par une caste, une oligarchie, le capitalisme international ou même par les juifs qui se cachent derrière Macron, comme cela s’est vu dans des caricatures.

Ces idéologies veulent délégitimer l’Etat au nom d’un peuple « innocent ».

C’est là une vision caricaturale du politique qui ne correspond que très peu à la réalité.

Dans cette même perspective, aboutir à la conclusion d’une résistance relative de l’Etat permet de rejeter aussi la vision ethnique de l’Etat. C’est un autre type de populisme c’est-à-dire un pouvoir politique qui ne serait plus au service de l’Etat mais d’une culture particulière, de Français « autochtones » ou « de souche » au lieu de ceux qui ne le sont pas.

L’élection d’Emmanuel Macron consacre-t-elle d’une certaine manière une « HECisation » de la vie politique ?

On peut voir l’élection d’Emmanuel Macron sous un double aspect. Comme il est passé par le privé, on peut y voir un envahissement de ce dernier qui prendrait en main l’Etat ; mais on peut aussi rejeter cette vision à partir d’une sociologie des rôles qui me paraît indispensable.

Lorsque Pompidou, qui était fonctionnaire de l’enseignement secondaire, est devenu chef d’Etat après être passé par Rothschild, comment a-t-il exercé sa présidence ? Etait-ce en serviteur de Rothschild, ou en serviteur des lettres ? Lorsqu'Henri Emmanuelli a fait une large partie de sa carrière dans la même banque avant d’accéder à la présidence du PS, voit-on en lui la poupée de la banque servant le PS Français ?

Il est intéressant de séparer les rôles, ne serait-ce qu’intellectuellement, et de ne pas imaginer qu’un rôle l’emporterait automatiquement sur tous les autres. On peut constater qu’une part croissante des hauts fonctionnaires, des énarques par exemple, sont également passés par des écoles de commerce. Dans ce livre, je montre qu’une partie non négligeable des membres du cabinet de Monsieur Macron sont passés soit par HEC, soit par des grandes écoles de commerce françaises ou américaines.

Maintenant est-ce que cela affaiblit l’Etat ? La question est essentielle, mais on ne peut pas y répondre de manière absolue. Les travaux de mes collèges sociologues ou économistes vont tous plutôt dans le sens où ces hauts fonctionnaires restent attachés à l’Etat avant autre chose.