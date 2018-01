Pourquoi l’histoire des relations entre le christianisme et les femmes n’a pas grand chose à voir avec ce qu’on en raconte le plus souvent

Depuis le XIXe siècle, les relations entre le christianisme et les femmes ont alimenté de nombreuses idées reçues et autant de questions: l’Eglise a t’elle estimé que les femmes n’avaient pas d’âme? Le droit de cuissage permettait-il au Seigneur de profiter des jeunes mariées? Les femmes devaient-elles être soumises à leur mari comme l’écrivait saint Paul? Dans son dernier numéro, la revue Codex, partenaire de Storiavoce, nous fait découvrir la révolution chrétienne qui a su donner sa place à la femme dans la société: nous y découvrons que les femmes s’occupaient des sciences aux temps médiévaux, que les noms mêmes étaient féminisés ou encore que des abbesses exerçaient une autorité sur des hommes.

Des figures bibliques iconiques (Eve, Rebecca, Esther…) aux femmes éminentes du Moyen-Âge (Hildegarde de Bingen, Aliénor d’Aquitaine, Christine de Pisan, Jeanne d’Arc, etc.), de la vie quotidienne des femmes sous l’Ancien Régime au rôle même des sœurs dans l’émergence du féminisme… Un dossier complet présenté par Priscille de Lassus, interrogée ici par Christophe Dickès.

Priscille de Lassus: Après des études littéraires et une école de journaliste, Priscille a commencé par travailler chez Radio Classique au service Actualités. Elle est aujourd’hui rédactrice en chef de Codex, un livre-magazine qui raconte l’histoire du christianisme avec pédagogie et curiosité. Codex, partenaire de Storiavoce, assume sa fibre pédagogique et une grande honnêteté intellectuelle, sans avoir peur des controverses. Une trentaine d’universitaires composent le conseil scientifique. Priscille prête régulièrement sa plume à d’autres revues culturelles : L’Objet d’art, Archéologia, Art et métiers du livre, Les Vieilles maisons françaises…