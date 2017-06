Pourquoi l'héritage budgétaire piégé du quinquennat Hollande pourrait bien faire voler en éclat le Et-droite-et-gauche macronien

Atlantico : Dans quelle mesure les choix qui seront faits, en matière de réduction des dépenses, seront un marqueur politique qui obligeront Emmanuel Macron de sortir du slogan "ni droite ni gauche"?

Gilles Saint-Paul : Tout d’abord, observons que le dérapage fiscal correspond parfaitement à ce que les économistes appellent la théorie du cycle politico-économique. Cette vision cynique, développée par l’Américain William Nordhaus dans les années 1970, prédit que les gouvernements laisseront filer les dépenses les années d’élection afin d’être réélus, quitte à resserrer la vis en milieu de mandat. Force est de constater que le quinquennat Hollande s’inscrit dans ce schéma. Après avoir considérablement augmenté les impôts et gelé le point d’indice des fonctionnaires, Hollande a lâché du lest depuis 1996 en prévision d’élections : baisse de l’IR des ménages les plus modestes, dégel du point d’indice, cadeaux catégoriels, etc.

Cela a parfaitement fonctionné puisque son poulain Macron a remporté les présidentielles, tandis que Fillon dont le programme reposait sur l’austérité fiscale a été battu. Il est ironique de constater que le premier ministre est issu du parti de François Fillon et tient les mêmes discours que celui-ci pendant sa campagne. Les électeurs d’Emmanuel Macron qui s’attendaient à « penser printemps » pendant cinq ans doivent se sentir mal à l’aise. En réalité, ils se sont exactement comportés comme le prédit la théorie de Nordhaus. Abusés par un certain laxisme « de gauche » conçu par Hollande et Macron pour remporter les élections, ils sont désormais confrontés à la rigueur « de droite » que le gouvernement pratique après l’élection, ce qui lui ménage une marge de manœuvre pour renouveler ce tour de passe-passe à la prochaine élection.

La différence entre la droite et la gauche ne tient pas ici au fait que, de façon prévisible, le gouvernement met en place une politique de rigueur afin d’assainir la situation héritée du laxisme pré-électoral, mais bien au choix de réduire les dépenses plutôt que d’augmenter les impôts. Ceci est en soi un marqueur « de droite » parce que les dépenses profitent en moyenne plus aux ménages modestes, tandis que les hausses d’impôts se font en général au détriment des ménages aisés. Il reste à vérifier que la détermination d’Edouard Philippe ne soit pas désavouée par le président.

Ceci étant posé, il est évident que les diverses façons de réduire les dépenses ne sont pas neutres en termes de leurs conséquences politiques et distributives. Mais comme celles-ci profitent peu aux bourgeois, il est difficile de faire des économies conséquentes sur les postes dont ils bénéficient. Ainsi, l’on pourrait envisager de rogner sur les subventions à la culture ou à l’audiovisuel ; mais cela rapporte beaucoup moins qu’un nouveau gel du point d’indice des fonctionnaires. Le seul exemple qui me vient à l’esprit de réduction significative des dépenses qui nuirait essentiellement aux classes aisées, consisterait à moins investir dans l’enseignement supérieur, soit en fermant des filières, soit en réduisant le nombre d’étudiants quitte à imposer la sélection à l’entrée, soit encore en instaurant des frais d’étude qui permettraient de compenser une réduction des dotations de l’Etat. Cela n’est pas forcément une mauvaise idée, et des frais d’études dissuaderaient certains de s’orienter vers des filières sans avenir ; mais l’enfer est pavé de bonnes intentions, et de telles mesures, mal conçues, pourraient avoir un effet négatif à long terme sur la compétitivité de l’économie française.