« Pourquoi nous vous haïssons, pourquoi nous vous combattons » : ce manifeste de l’Etat islamique qui éclaire ce que nous avons tant de peine à comprendre sur les motivations réelles des djihadistes

Atlantico : Un article publié par le Monde, relatif aux motivations des djihadistes européens, le journal du soir cite Dabiq, la revue de l'état islamique, qui déclarait dans un article publié en 2016 et intitulé "Pourquoi nous vous haïssons" : "même si vous cessez de nous bombarder, de nous emprisonner, de nous torturer, de nous diffamer, de prendre nos terres, nous continuerons à vous détester parce que la cause principale de cette haine ne cessera pas tant que vous n’aurez pas embrassé l’islam".

En quoi un tel texte peut-il révéler la motivation religieuse des terroristes, contrairement à ce qui peut être parfois avancé ?

Alexandre Del Valle : Ce que dit cette revue très connue - qui a un pendant en français qui s'appelle Dar al Islam - on le retrouve dans toutes les revendications et matériaux fournis par Da’ech ou d’autres organisations salafistes-jihadistes. Il y a ici hélas une très grande cohérence religieuse si l’on se réfère à la Tradition islamique sunnite et à la geste des Califats arabes et ottomans, ainsi que je l’ai démontré dans mes ouvrages depuis 1997-2001, notamment Le totalitarisme islamiste à l’assaut des démocraties dans lequel j’expliquais la nature « orthodoxe » de ce totalitarisme théocratique dont l’espace vital et donc de conquête est le monde entier et les moyens d’extension la violence, le prosélytisme, la soumission, la ruse et le mensonge. Certes il y a parmi les adeptes de la minorité terroriste de ce totalitarisme des personnes qui ne sont pas de « bons pratiquants », voire d'anciens voyous ou autres égarés sociaux, ce qu’affirme entre autres Olivier Roy, qui minimise la dimension islamique-orthodoxe originelle de ce radicalisme qu’il estime antérieur à l’islamisme. Cependant, affirmer qu’il s’agit plus d’une islamisation de la radicalité qu’une radicalisation de l’islam revient à empêcher de combattre la légitimation religieuse de cette violence, qui se trouve hélas non pas seulement dans un terrorisme islamiste qui serait marginal ou « hérétique » mais dans l’islam orthodoxe tout court qui ne s’est jamais réformé depuis le 10 ème siècle et est fondé sur la mise hors la loi des modérés et rationalistes puis sur la glorification de la conquête et de la soumission des sociétés mécréantes diabolisées et inférieures à la Oumma islamique qualifiée dans le Coran de « Meilleure communauté suscitée parmi les hommes ». Je sais qu’il s’agit là d’un sujet tabou, et nombre d’analyses, y compris des personnes nées musulmanes, ont été qualifiées d’islamophobes pour avoir osé rappeler que dans le corpus doctrinal et théologico-juridique de l'Islam orthodoxe, c'est-à-dire sunnite-officiel enseigné dans les mosquées et grands centres du sunnisme (Arabie saoudite, Lieux Saints et Al-Azhar au Caire, par exemple), on constate comme l’affirme hélas à juste titre Da‘esh, une omniprésence de cette idée totalitaire de supériorité de l’islam en tant peuple, une affirmation constante de l’infériorité des non-musulmans (tantôt humiliés-soumis : Dhimis ; tantôt tués et cimbattus), des femmes (soumises), des esclaves (qui peuvent être capturés et vendus), puis des « apostats » et « blasphémateurs », qui méritent la pire mort. Cette idée qui découle du fait que l’islam n’est pas qu’une foi mais un système de pouvoir absolu détenant l’ultime varité et devant dicter sa conduite à l’Univers, n’a pas été inventée par Da’esh, Al-Qaîda ou par les Frères musulmans. Elle est enseignée dans le monde islamique sunnite dans son ensemble de sorte que les hérétiques sont plus les musulmans soufis, marabouts, rationalistes et libéraux que les adeptes de la Sharià totalitaire. Comme l’expliquent en permanence et comme je le démontre preuve à l’appui dans « Le totalitarisme islamiste » et dans mon dernier livre « Les vrais ennemis de l’Occident », la base de cet islam « orthodoxe », très proche et source des islamistes radicaux et terroristes, repose sur l’idée que la terre entière doit soit se soumettre soit se convertir à la « vraie foi ».