Pourquoi un grand mouvement Macron-Bayrou-Juppe n’aurait rien de "central" contrairement à ce qu’en pensent ses promoteurs

Atlantico : Malgré un démenti concernant ses intentions, Alain Juppé a été au centre des débats politiques ce dimanche 12 novembre, en laissant planer l'idée d'une possible alliance, entre le centre droit et les troupes d'Emmanuel Macron pour la formation d'un "grand mouvement central" dans la perspective des élections européennes de 2019. Une idée qui a également été approuvée par Manuel Valls. En quoi une telle alliance correspondrait-elle réellement à un "grand mouvement central"? Quels sont les intérêts défendus par un tel "mouvement", et quelles en sont les conséquences pour une classification politique ?

Christophe Bouillaud : Si l’on veut rester réaliste, il ne faudrait pas parler à ce propos de « mouvement central », mais bien plutôt de mouvement centriste, soit un mouvement qui rassemblerait officiellement, et non plus officieusement comme aujourd’hui, les modérés des deux camps historiques de la droite et du centre d’un côté, et de la gauche de l’autre.

Un tel mouvement, qui élargirait le périmètre déjà couvert par LREM, à sa droite et au centre, en s’alliant à tous ceux qui refuseront le leadership à la Viktor Orban de Laurent Wauquiez, et éventuellement à sa gauche en récupérant encore des restes du PS, risque cependant de regrouper uniquement les partis, les hommes et les femmes politiques, qui représentent les satisfaits de notre société. En se coupant des extrêmes, ou simplement des convaincus des deux camps historiques de droite et de gauche, ce « mouvement central » n’attirerait probablement les suffrages que de la France satisfaite, celle qui vit encore plutôt bien, qui trouve le statu quo actuel de la société acceptable, qui aime dans le fond l’Union européenne et la globalisation, car elle en profite plus qu’elle n’en souffre. En même temps, ce mouvement de rassemblement du centre-droit et du centre-gauche correspond tout à fait à ce qu’on voit se dessiner dans les sondages actuels d’un Emmanuel Macron qui séduit de plus en plus dans le cœur de la droite modérée et de moins en moins à gauche. Les classes populaires, ces éternels insatisfaits d’une vie qu’ils ne savent pas gérer ou prendre du bon côté, seraient donc abandonnées aux séductions des adversaires populistes de droite et de gauche.

Jean Petaux : On peut proposer plusieurs explications possibles pour comprendre les propos d’Alain Juppé, dès lors que l’on ne retient pas l’erreur de transcription journalistique (plusieurs journalistes de la presse diplomatique ont assisté à l’entretien) et qu’on écarte, encore plus sûrement, l’égarement mental de l’auteur des propos.

Première hypothèse : il s’agit d’une menace à peine cachée adressée, sans frais, à Laurent Wauquiez. Alain Juppé ne supporte pas de voir Laurent Wauquiez en position de prendre la présidence de LR. Une de ses premières « saillies droitières » contre les « dérives de l’assistanat », le 8 mai 2011, alors qu’il était secrétaire d’Etat aux Affaires européennes avait durablement choqué Alain Juppé. Ce dernier est parfaitement conscient que Laurent Wauquiez, brillant esprit et brillant sujet, totale incarnation de ces élites intellectuelles qu’il pourfend aujourd’hui parce qu’il en est totalement le produit, est capable de dire tout et son contraire dès lors que cela est censé le faire gagner. Sur l’Europe, Wauquiez qui fut pourtant, en Haute-Loire, l’héritier du grand Européen que fut Jacques Barrot, suit actuellement une pente dangereuse voire totalement irresponsable. Alain Juppé, comme tout le monde, le sait. Et il ne s’interdit pas de multiplier les mises en garde. Celle visant à constituer une alliance avec les troupes de Macron en est une. En clair : par sa proposition, Juppé met la pression sur Wauquiez dans le cadre de la campagne interne pour la présidence de LR.