"Pourquoi ?" : un goût jubilatoire des mots, à la Devos

ONE MAN SHOW

Pourquoi ?

De Michaël Hirsch

Mise en scène: Ivan Calbérac

Avec Michaël Hirsch INFORMATIONS Le Lucernaire 53 rue Notre Dame des Champs Paris 75006 Du mercredi au samedi à 21h, dimanche à 20h Jusqu’au 2 avril Réservations : 01 45 44 57 34 www.lucernaire.fr

L’AUTEUR



Michaël Hirsch est un jeune auteur-interprète, dans la lignée des Desproges, Devos et autres humoristes qui lui ont donné le goût des mots. Il s’en amuse et nous amuse avec des trouvailles insolites. « Pourquoi » est sa première œuvre.

Il a choisi Ivan Calbérac pour l’aider à créer et mettre en scène ce spectacle.

Ivan Calbérac, c'est "L’étudiante et Monsieur Henri" et "Venise n’est pas en Italie", dont l'adaptation théâtrale triomphe en ce moment à Paris (cf chronique Culture-Tops).

Un duo qui marche…

THEME



« Pourquoi » commence par une scène où l'on voit un père qui tient la main de son enfant.

Ce dernier, comme tous les enfants du monde, lui pose 1000 questions ! Comment trouver des réponses à tout ? Surtout quand on ne les a pas...

POINTS FORTS



- L’imaginaire se met en branle, le burlesque s’en empare, les jeux de mots apparaissent, fusent et la meilleure réponse pour Michaël Hirsch, c’est l’absurde… ou l’art de trouver une question à chaque réponse… Et en cela, il excelle.

- Il est drôle, Michaël Hirsch! Il s’amuse avec les mots, les tortille, les vide de leur sens pour leur en donner un autre. Il s’amuse avec le public, regarde s’il le suit, s’il comprend (pas toujours du 1er coup !) et ça marche…

- Et puis c’est intelligent et sans la moindre vulgarité ! Ce n'est pas toujours le cas avec les one man shows...…

POINTS FAIBLES



Juste une petite réserve: s’il est bon et drôle, le sketch sur Lucchini a déjà été beaucoup fait et là, Michaël Hirsch donne un peu dans la facilité.

EN DEUX MOTS



On s’ amuse, et on a l'impression d'en sortir plus intelligent. Ca vaut le coup...

RECOMMANDATION : EXCELLENT