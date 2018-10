Pourquoi Google maintient son projet Dragonfly en Chine malgré les risques importants d’espionnage technologique

Atlantico : Le projet Dragonfly a été vivement été critiqué par le vice-Président des Etats-Unis, Mike Pence en personne. Déclarant sans ambages que cela « renforcera la censure du Parti communiste chinois et compromettra la vie privée des utilisateurs ». Comment comprendre cet affrontement apparent entre Google et la Maison-Blanche ?

Franck DeCloquement : Le vice-président américain, Mike Pence, s'en est effectivement pris avec une très grande virulence, au vol de technologies américaines par la Chine. Exhortant dans la foulée le 4 octobre dernier Google à renoncer sans attendre à son projet, et à ne pas poursuivre la mise au point de « Dragonfly », son moteur de recherche justement destiné à la Chine… Une plateforme dernier cri qui permettrait aux autorités de tout savoir sur la consultation via l’internet de ses concitoyens… « Cela reviendrait à livrer leur propriété intellectuelle, ou à s’incliner devant la répression exercée par Pékin », a péroré Mike Pence dans un discours musclé.

Enfonçant un peu plus le clou à propos du renforcement attendu de « la censure du Parti communiste Chinois », en cas de livraison de ce moteur de recherche. Permettant ainsi au régime, par le truchement d’une technologie américaine emblématique, de « s’insinuer encore un peu plus dans la vie privée de tous les utilisateurs chinois », a conclu en substance le vice-président américain. Marquant ainsi nettement sa défiance vis-à-vis des projets de développement de la multinationale américaine dans ce domaine.

On peut aussi y voir une problématique en lien avec la Sécurité Nationale des Etats-Unis. Et le reverse engineering dont sont très friands les ingénieurs Chinois vis-à-vis des produits étrangers. L’objectif étant à terme de s’en rendre maitre, après les avoir décortiqué, à des fins de copie et d’améliorations substantielles. Et ceci ayant l’énorme avantage de pouvoir re-paramétrer des outils technologiques à sa guise, évitant en cela les énormes investissements en matière de recherche et développement corrélatif (R&D). C’est aussi une « stratégie de rattrapage » de la Chine, qui a montré toute son efficacité dans le passé. Dès lors, pourquoi s’en priver si l’un des leaders du secteur de la Tech pouvait tomber dans ce piège millénaire ? Mike Pence semble le redouter en arrière-plan. N’oublions pas non plus les griefs de son patron contre Google, Donald Trump en personne, qui se sont exprimés publiquement il y a peu de temps… Peut-être avons-nous affaire ici au « coup de pied de l’âne », sorte de « prêté pour un rendu » ? Certains le pensent ostensiblement en coulisses…

Quels sont les risques que prendrait Google en revenant sur le marché chinois ? Faut-il y voir un risque de sécurité bien plus grand pour les Etats-Unis, que pour la Chine ?

Rappelons que Google, qui appartient à la holding « Alphabet », a quitté la Chine il y a une huitaine d’années, en signe de protestation. Et notamment contre les lois de censure du pays, mais aussi de piratages du gouvernement de Pékin… Le retour possible de Google en Chine - un marché que le géant avait abandonné en raison d’évidentes pressions exercées par le régime Chinois - avait été divulgué pour la première fois en août dernier. La proposition avait immédiatement suscité de très vives critiques au sein des employés de la firme, et des défenseurs des droits de l'homme notamment. Lundi dernier, Sundar Pichai ne s’était pas engagé au lancement, affirmant que le plan n’en n’était encore qu’à un stade « exploratoire ». « Nous voulions savoir à quoi ressemblerait Google si nous étions en Chine, c'est donc ce que nous avons construit en interne », a-t-il déclaré lors de la conférence « Wired » à San Francisco. « Il est trop tôt, et nous ne savons pas si nous pourrions ou non faire cela en Chine ». Mais ne s’interdisant pourtant rien à priori, Pichai a ajouté : « mais nous pensions qu'il était important pour nous d'explorer l’idée, compte tenu de l'importance du marché et du nombre d'utilisateurs, » a-t-il conclu à cet effet.