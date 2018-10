Pourquoi Fulgencio Batista peut être considéré comme un enfant de choeur à côté des frères Castro

La révolution cubaine n’a pas seulement été cette marche triomphale des barbudos de Fidel Castro que l’on voit à satiété sur les images d’époque, montrant des guérilleros juchés sur des camions et des chars entrant dans La Havane au milieu des vivats de la foule unanime, rassemblée là pour célébrer l’avènement d’un monde nouveau, comme s’il s’agissait d’un remake de la libération de Paris. Elle ne se résume pas non plus au départ précipité en avion de Fulgencio Batista, tandis que ses derniers partisans se pressent pour monter dans des yachts de luxe afin d’échapper à la vindicte populaire et à la furie des vainqueurs, tels qu’ils apparaissent sur les images du film Le Parrain 2 (The Godfather 2) de Francis Ford Coppola, où le général Batista, toujours élégamment habillé en civil, interrompt la fête du Nouvel An 1959 célébrée au palais présidentiel pour annoncer son départ à ses proches en réitérant ses vœux traditionnels : « Salud.

Salud. ». Parallèlement, les habitants de La Havane se livrent à la destruction des casinos, sur lesquels règne la mafia américaine réunie à l’hôtel Nacional pour un congrès (qui a eu lieu en réalité plus de dix ans auparavant, en 1946, alors que Batista se trouvait en exil aux États-Unis), et à celle des parcmètres, symbole de la corruption. Le télescopage de ces scènes vise à montrer l’inféodation du régime aux États-Unis et la détermination des révolutionnaires castristes, lorsque le futur « parrain », Michael (Al Pacino), héritier de Don Vito Corleone (Marlon Brando), voit dans la rue un jeune homme qui, lors d’un contrôle militaire massif, préfère se sacrifier en actionnant sa grenade contre un haut gradé plutôt que de se faire prendre. Là, il acquiert la conviction que les insurgés peuvent gagner, certitude qu’il transmet à ses collègues assis sur la terrasse de l’hôtel surplombant La Havane (le film n’ayant pu être tourné à Cuba dans les années 1970, ce sont les toits de Saint-Domingue, bien moins abîmés que ceux de la capitale cubaine, que l’on voit). Ce sont ces images qui continuent à marquer l’imaginaire collectif, sans aucune remise en question véritable.

Soixante ans après ce mois de janvier 1959 où Cuba a basculé dans l’histoire universelle, influençant une partie du monde, il est grand temps de revenir sur la mythologie déversée par la propagande en mettant l’accent sur la tragédie que cette aventure « romantique » a signifié pour ses protagonistes mais aussi pour l’ensemble de sa population. Elle a représenté avant tout une déchirure des familles cubaines, aussi bien celles qui ont connu ces événements dans leur chair que celles qui regardaient de loin, le plus loin possible, ces bouleversements qui finiraient par les atteindre toutes.

Je n’étais qu’un enfant à l’époque. C’est pourquoi je tente depuis toujours de reconstruire, à travers des documents historiques et littéraires, mais surtout des témoignages, le fil des sensations qui m’ont alors submergé, ainsi que celles des autres enfants, tous les enfants, qui ont dû souffrir dans leur chair ces décennies d’un interminable exil. Quelques-uns des principaux protagonistes de cette histoire ont à présent disparu. Mais il reste leurs descendants, qui ont subi à leur corps défendant les événements dont leurs parents ont été les victimes ou les héros. Parmi ceux-là, Roberto (« Bobby ») Batista, le jeune fils de l’ « Homme », « El Hombre », qui a marqué le destin de Cuba pendant vingt-cinq ans, depuis les années 1930, avant de finir en exil, d’abord à Saint-Domingue, puis au Portugal et en Espagne, où il est mort en 1973.