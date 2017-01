Renouveau démocratique qu’ils disaient... Pourquoi la France est surtout confrontée aux mille et un poisons apportés par les primaires

Atlantico : En quoi le dispositif des primaires peut-il être remis en question au regard des derniers événements, notamment de la fragilité affichée par François Fillon et de ses difficultés à créer les conditions du rassemblement. Même question sur le flanc gauche, puisque certains députés "valssistes" semblent prêts à rejoindre la candidature d'Emmanuel Macron ?

Vincent Tournier : Les problèmes sont différents pour le PS et pour les Républicains. Pour François Fillon, le problème est d’arriver à quitter la logique des primaires. François Fillon a gagné la compétition interne en proposant une synthèse qui comporte un volet identitaire-autoritaire et un volet libéral. Ce positionnement lui a permis de trouver un bon équilibre interne, mais il lui pose maintenant des problèmes pour affronter l’élection présidentielle car il reçoit des critiques sur les deux volets. De plus, depuis son intronisation, sa stratégie semble avoir été de miser sur la discrétion.

Il espère sans doute rejouer la stratégie qui a été payant pour les primaires car la discrétion lui a permis de se maintenir à l’écart des affrontements entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Toutefois, cette stratégie est risquée pour l’élection présidentielle. D’une certaine façon, l’affaire de sa femme est aussi la conséquence du vide politique qu’il cultive jusqu’à maintenant. De ce fait, il se trouve un peu démuni car il n’a aucun moyen pour faire contrepoids. Il aurait dû occuper davantage le terrain. Il va sans doute le faire dans les jours qui viennent, mais n’est-ce pas un peu tard ?

Pour le PS, le problème est d’une autre nature. Le PS doit d’abord assumer l’impopularité du président sortant. Il est donc très affaibli et part dans une mauvaise posture. Rappelons qu’il a perdu au moins la moitié de ses adhérents, sans parler de ses défaites aux élections locales et européennes. Les primaires ont donc été beaucoup moins mobilisatrices qu’en 2011 avec seulement 1,6 millions d’électeurs contre 2,6 millions en 2011. De plus, son candidat va être désigné tardivement : au mieux, il va pouvoir commencer sa campagne en février, alors que, en 2011, François Hollande avait été désigné en octobre. Et le PS sera fortement concurrencé des deux côtés, sur sa droite par Emmanuel Macron et sur sa gauche par Jean-Luc Mélenchon. Il n’est pas certain que Benoît Hamon ait suffisamment de charisme et de force pour trouver sa place entre ces deux concurrents.

Pierre Brechon : L’organisation de primaires ne doit pas être jugée en fonction des conjonctures politiques observées au moment ou après leur déroulement. Il faut se rappeler qu’elles ont d’abord été envisagées par la droite au tout début des années 1990 pour permettre une unité de candidature entre le RPR et l’UDF. L’histoire a montré que l’idée, difficile à mettre en œuvre, avait fait lentement son chemin, d’abord à gauche, puis maintenant à droite. Ces primaires ne sont pas réservées aux adhérents mais ouvertes à l’ensemble des électeurs d’un camp, ce qui enlève du pouvoir aux militants mais en donne davantage à l’électeur de base, ce qui est une mesure intéressante en période de déficit démocratique et de contestation des élus et des partis. Tout parti de gouvernement, voulant rassembler largement pour exercer le pouvoir, est nécessairement composite politiquement. Il doit se mettre d’accord sur le meilleur candidat susceptible de l’emporter à la présidentielle. Il vaut mieux que le choix soit fait par les électeurs que par les instances dirigeantes ou même les seuls adhérents. S’il n’y avait pas eu de primaires à droite et à gauche, il est clair que les difficultés pour unir chaque camp auraient été encore beaucoup plus grandes, avec même le risque de candidatures multiples venant de chaque camp.

Depuis que le système politique français a intégré les "primaires citoyennes", les partis politiques semblent s'être bien plus illustrés par l'agitation de leurs divergences, plutôt que par leur capacité de rassemblement. En quoi l'organisation de primaires peuvent-elles avoir pour effet de diviser les camps de façon parfois artificielle, mais ayant tout de même pour effet de créer une réelle difficulté pour un rassemblement d'une famille politique ?

Vincent Tournier : Les conflits internes ne sont pas nouveaux, mais il vrai que les primaires les rendent plus visibles. En même temps, la logique de ces conflits n’est pas évidente. On l’a vu avec les débats du PS : les différences entre les candidats ne sont pas évidentes ; les propositions sont assez proches, les variations sont minimes et ne permettent pas d’identifier des postures claires (qui est le plus à gauche ?). Pour compliquer le tout, les échanges avaient lieu dans un climat feutré et apaisé, avec échanges de sourires qui rappellent que les candidats font partie de la même famille, ce qui vient relativiser les antagonismes. On peut ajouter que les deux candidats qui sont au second tour sont issus de la même matrice idéologique, à savoir le rocardisme. On peut faire la même remarque pour la droite puisque les deux candidats qui sont arrivés en tête ont participé au même gouvernement. Donc, pour les électeurs, les primaires n’aident pas vraiment à clarifier les choses. Ils peuvent même se sentir confortés dans l’idée que les compétitions électorales sont surtout des querelles d’ego. Et puis le format même des débats pendant les primaires a un inconvénient : il ne donne pas la possibilité aux candidats d’aller très loin dans leurs analyses. En fait, les candidats se contentent de dresser une liste de propositions, souvent modestes ou ponctuelles, mais ne disent pas grand-chose sur la façon dont ils voient le monde aujourd’hui. Que pensent-ils de la mondialisation, de l’Europe, de l’OTAN, de la Chine, du terrorisme ? Quel bilan tirent-ils des vingt dernières années, et comment souhaitent-ils que le monde évolue ? Les primaires n’aident pas à aller très loin sur ce point. C’est aussi un effet pervers de la société médiatique, qui favorise les messages courts et axés sur le présent.

Pierre Brechon : Ce n’est pas l’organisation des primaires qui divise. Elles permettent de réguler les différences existantes et le jeu des egos dans chaque camp. Bien sûr, au cours des débats, les différences s’expriment et la concurrence peut les exacerber. Mais, au soir du second tour, au-delà de toutes les divergences, il y a un élu légitime. Normalement, chaque camp devrait pouvoir s’unir derrière son candidat. Si cela ne marche pas, ce n’est pas la faute des primaires, c’est la faute des divisions politiques très fortes de chaque camp, divisions qui mettent en péril sa présence au second tour présidentiel. La réduction du nombre de candidats dès le premier tour conditionne en fait les chances de succès d’un camp au second.