Pourquoi la France est loin d’en avoir fini avec le populisme

Atlantico : Si la victoire d'Emmanuel Macron en France a été perçue comme une victoire contre le populisme, il semble qu'il s'agit plus d'une figure d'exception au niveau mondial. N'est-il pas prématuré de penser que la France en a fini avec le populisme ?

Christophe Bouillaud : Si l’on entend par le terme de populisme une contestation radicale qui s’exprime dans la compétition électorale des pays de démocratie représentative à l’encontre de l’ordre néo-libéral contemporain en vigueur dans notre pays comme dans le reste des pays occidentaux, il est évident que le populisme est là pour durer.

C’est un fond de sauce de la politique contemporaine dont l’élection d’Emmanuel Macron n’invalide aucunement l’existence.

D’une part, à droite, il y aura toujours dans l’avenir prévisible de la politique française et européenne un courant qu’on pourrait dire nativiste, en usant ici du mot anglo-saxon, qui fera vivre et renouvellera le vieux slogan de la droite nationaliste française des années 1890, de « la France aux Français ». L’étranger spoliateur peut certes changer – le « Juif » jadis, le « Musulman » aujourd’hui –, et l’ennemi géopolitique changer – l’Allemagne jadis, Washington, Londres ou Moscou ensuite, et « Bruxelles » désormais et de nouveau Berlin -, mais l’idée demeurera toujours chez certain que le fait d’être né ici donne des droits particuliers face aux autres habitants du pays et que la grandeur française est gravement menacée par une puissance maligne. Il faudra toujours « Make France Great Again ».

D’autre part, à gauche, il y aura de plus en plus un parti ou un ensemble de partis qui entendront critiquer radicalement le capitalisme. Cette critique sera d’autant plus forte que le compromis social-démocrate d’après 1945, qui permettait d’associer tous les groupes sociaux aux fruits de la croissance, apparaitra comme appartenant au passé. Une partie de l’électorat, populaire, mais aussi des classes moyennes paupérisées, demandera une rupture franche avec le capitalisme financiarisé des dernières décennies, parce qu’il a l’impression – justifiée selon les statistiques officielles disponibles – de ne plus profiter des fruits de ce capitalisme financiarisé.

Gil Mihaely : Il n'est pas évident de définir ce qu'est le populisme. Dans la victoire contre le populisme on entend la défaite du Front National au deuxième tour. Je ne pense pas qu'une politique fondée sur une critique systématique des élites, d'une oligarchie forte ait disparu en France. Ni le FN ou Marine Le Pen n'ont dit leur dernier mot dans la politique française. En revanche on ne voit pas aujourd'hui de mouvement avec un leadership fort qui porte un discours systématique anti élites, qui propose à travers lui au peuple de se réapproprier le pouvoir. Il n'y a ni les échéances, ni l'état d'esprit qui est propice à l'épanouissement de ce genre de mouvements. En revanche ils existent , au premier tour de l'élection présidentielle ils sont arrivé à des scores assez élevés mais tout cela est mis en veille en ce moment. Pour assister à un retour de ces mouvements il faudra une crise importante, un échec massif de Macron sur les questions de sécurité ou économiques qui pourraient créer un appel d'air…