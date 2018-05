Pourquoi les Français sont nuls en économie (et voilà les données sur l’ampleur du problème)

Atlantico : Selon un sondage OpinionWay réalisé pour le Cercle Jean-Baptiste Say, "les Français et l'économie, une soif de connaissances" 63% des Français regrettent de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour comprendre. A ce titre, des questions posées aux Français concernant la croissance, les inégalités, ou la fiscalité, révèlent effectivement un décalage entre perception et réalité. Quels sont les domaines les moins bien compris par le grand public en matière économique ? Quels sont ceux qui pénalisent réellement la compréhension de la situation du pays et l'établissement d'un diagnostic ?

Alexandre Delaigue : Ce genre de sondage est un exercice récurrent. Chaque fois, le résultat est le même. Les français déclarent "vouloir connaître plus de choses en économie" et sont assez loin du compte lorsqu'on leur pose quelques questions macroéconomiques, et on en déduit qu'il faudrait améliorer leur information. Le problème est double. Premièrement personne ne va répondre dans un sondage "je m'en fiche de l'économie"! en pratique les gens ne s'informent pas beaucoup, malgré d'abondantes sources disponibles, et s'informent mal quand ils le font. Et préfèrent de beaucoup les sources qui les confortent dans leur point de vue que les informations qui dérangent leurs a priori.

J'ajouterai que souvent les questions de ces sondages sont mal posées. On pose des questions quizz en macroéconomie (croissance du PIB, etc) mais les réponses n'ont rien d'évident même pour des spécialistes! quand on parle de croissance, parle-t-on de croissance nominale, réelle, par habitant, etc...

Les questions par ailleurs peuvent être tendancieuses et orienter les résultats. Ici par exemple on demande qui de la France ou de l'Allemagne a eu la plus forte croissance depuis 10 ans (en l'occurence, l'Allemagne). Mais depuis 20 ans le résultat est l'inverse! Que doit-on en conclure exactement? La connaissance économique est nécessairement contextualisée, elle a des limites. Si les gens connaissent peu d'économie, c'est aussi que cette connaissance est en pratique assez peu utile dans la vie de tous les jours, et que plutôt que s'encombrer le cerveau de statistiques, on a plutôt intérêt à aller les chercher quand on en a besoin!

Autre biais, le biais pessimiste. Demandez aux gens comment l'économie fonctionne, vous aurez immanquablement des biais vers le négatif. c'est une caractéristique permanente en France!

Il y a enfin un biais cognitif classique dans ces études: le biais de projection, qui consiste à penser que les autres pensent comme nous et que les différences d'opinion ne peuvent s'expliquer que par des différences d'informations; si les autres savaient ce que je sais ils penseraient comme moi! mais c'est faux.

Le domaine dans lequel le manque de connaissance est le plus dommageable est probablement celui des finances personnelles. Avoir des bases permettant de comprendre comment fonctionne un emprunt, des bases sur la gestion de ses propres revenus, c'est utile à tout le monde, mais ce genre de connaissance est peu diffusée. Elle est assez largement absente de l'enseignement et l'information fournie par les médias est de piètre qualité. Mais on préfère les grandes questions macroéconomiques qui sont liées au débat politique.