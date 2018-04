Pourquoi les Français ne meurent plus des mêmes choses qu’il y a 30 ans

La publication américaine Five Thirty Eight a pu publier un état de l'évolution des causes de mortalité aux États-Unis, montrant que de plus en plus d'Américains décèdent de diarrhées, de suicides, d'overdoses. Dans le cas de la France, quelles sont les causes de mortalité qui ont pu connaître une tendance croissance au cours de ces dernières années ?

Quand et de quoi voulez-vous mourir et dans quelles circonstances ? Cette question saugrenue et provocatrice préfigure peut-être l'avenir. Il est d'usage en philosophie d'affirmer que la seule vérité irréfragable est que l'homme est mortel et qu'en conséquence de quoi tous les hommes mourront un jour. Pourtant, cette vérité n'est pas rigoureusement scientifique, mais empirique. Rappelons qu'il existe des lignées cellulaires cancéreuses immortelles, comme la lignée HeLa provenant d'un cancer très agressif du col utérin, celui d'Henrietta Lacks morte en 1951.

Cette entrée en matière insolite fait allusion aux trois causes montantes actuelles de décès aux États-Unis, citées en exergue, dont deux sont liées à un acte délibéré conduisant plus ou moins directement à la mort.

Qu'en est-il en France ? C'est Abel Omran (États-Unien, professeur d'épidémiologie à l'école de santé publique de l'Université de Caroline du Nord) qui a introduit en 1971 la notion de transition épidémiologique, à propos des causes de décès. Il a ainsi distingué trois grandes périodes historiques : l'âge des grandes épidémies meurtrières et des famines, avec une espérance de vie de l'ordre de 30 ans ; l'âge de la régression des épidémies, avec une espérance de vie passant de 30 à 60 ans ; l'âge des maladies dégénératives (maladie athéromateuse des artères, maladies de Parkinson et d'Alzheimer…), des cancers et des maladies dites de société (diabète de type 2, tabagisme, alcoolisme, maladies allergiques…), avec un net ralentissement de l'augmentation de l'espérance de vie.

Ces dernières décennies ont été marquées par trois grands phénomènes. Le premier a été la pandémie d'infection à virus VIH qui a commencé au début des années 1980. Le second, ce que l'on appelle parfois la "révolution cardiovasculaire". Le troisième, les intoxications invisibles et chroniques liées au sucre, aux pesticides et d'une façon générale à la kyrielle de produits chimiques présents dans notre alimentation et notre air intérieur, sans oublier les rayonnements électromagnétiques. La "révolution cardiovasculaire" est le seul phénomène favorable de cette triade. Elle comporte un volet de prévention primaire et un autre de prévention secondaire. La prévention primaire : lutte contre le tabagisme ; prévention, détection précoce et traitement de l'hypertension artérielle ; détection et traitement des plaques d'athérome ; détection et traitement des troubles du rythme cardiaque ; lutte contre la surcharge pondérale et la sédentarité. La prévention secondaire : prise en charge très précoce des infarctus du myocarde et des accidents artériels cérébraux de type ischémique (par obstruction d'une artère cérébrale) qui font partie des AVC (accidents vasculaires cérébraux).

En France, on dispose de statistiques de décès par cause, classés selon la neuvième révision de la classification internationale des maladies (CIM) de 1 925. Les faits marquants sont présentés ci-après.

Tout avait commencé dans les années 1945-1950 par une baisse générale et importante de la mortalité par les maladies infectieuses. Le rôle des maladies de l'appareil respiratoire, en majorité d'origine infectieuse, était dominant : leur prise en charge efficace avait contribué pour environ 60 % à la hausse de l'espérance de vie moyenne des hommes. Les bénéfices humains dus à la baisse de la mortalité infectieuse et respiratoire avaient surtout été importants dans les années 1950, grâce à la généralisation des traitements antibiotiques. Depuis 1960, la régression moins spectaculaire de ces affections n'avait contribué que plus faiblement aux progrès de l'espérance de vie. La baisse de la mortalité infectieuse avait été particulièrement élevée chez les enfants. Les maladies infantiles avaient énormément régressé en tant que causes de mort : maladies infectieuses respiratoires, digestives, méningées...

L'arrivée du sida au début des années 1980 avait perturbé cette tendance générale à la baisse. Pour certains groupes d'âge, le renversement de tendance avait même été spectaculaire. Ainsi, en France, le taux de mortalité infectieuse des hommes âgés de 15 à 29 ans avait retrouvé en 1992 son niveau de fin des années 1950. Mais pendant ce temps, la mortalité infectieuse avait poursuivi sa baisse chez les sujets plus âgés, de telle sorte que la mortalité d'origine infectieuse ne comptait plus beaucoup dans l'ensemble de la mortalité : représentant en France plus de 30 % de la mortalité totale en 1925, l'ensemble des maladies infectieuses et maladies respiratoires ne représentait à la fin des années 1990 que moins de 10 %.

Une fois jugulées les maladies infectieuses meurtrières dans les années 1960 (antibiotiques, vaccinations, amélioration de l'alimentation, précautions d'hygiène), les progrès de l'espérance de vie avaient piétiné, particulièrement chez les hommes (tabac, alcool, accidents). La progression des cancers, les difficultés à faire baisser les maladies cardiovasculaires et le développement des maladies et accidents "de société" (alcoolisme, tabagisme, toxicomanie, accidents de la circulation, suicides) expliquaient le ralentissement de la hausse de l'espérance de vie.

Puis, dans les années 1980 et 1990, bon nombre de ces maladies dites de société avaient commencé une régression, tandis que la hausse de la mortalité cancéreuse était assez bien maîtrisée et que la mortalité cardiovasculaire accélérait sa diminution. Le gain attribuable au recul des maladies cardiovasculaires a été en progression constante depuis la fin des années 1960, concourant de façon de plus en plus déterminante au progrès général de l'espérance de vie. Cependant, le rôle défavorable joué par les maladies dites de société jusque dans les années 1970 a été conséquent. Et c'est seulement dans la décennie 1980 que la lutte contre ces maladies s'était mise à peser favorablement sur l'espérance de vie.