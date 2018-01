Pourquoi les flèches de l’opposition semblent toutes se briser sans conséquence sur l’armure du Président Macron

Atlantico : Selon un sondage Harris Interactive pour RMC et Atlantico, 78% des Français approuvent la décision d'Emmanuel Macron au sujet de Notre-Dame-des-Landes. Les sondages s'enchainent et il apparait qu'aucune opposition à Emmanuel macron ne semble "prendre" auprès des Français. Comment expliquer cette tendance ? Est-ce simplement le fait que les Français veulent lui laisser du temps ? Que l'opposition est discréditée ? Autre chose ?

Adélaïde Zulfikarpasic : Il y a plusieurs choses. Je veux d'abord commencer par rebondir sur le sondage sur Notre-Dame-des-Landes. A mon sens je pense que s'il y a une telle adhésion à cette décision, ce n'est pas forcément un sentiment de contentement vis-à-vis de la décision elle-même. Je ne pense pas que les Français voulaient que le gouvernement renonce absolument à la construction de cet aéroport. Je pense plutôt que c'est le fait qu'une décision ait enfin été prise qui a été salué. Peut-être que si décision avait été prise de maintenir l'aéroport en argumentant sérieusement, les Français auraient pu y adhérer aussi.

Sans doute dans des proportions moindres mais il me semble que c'est le processus même de décision qui a été salué. C'est un des leviers de l'image positive de l'image d'Emmanuel Macron et du gouvernement.

Ensuite il faut nuancer le propos sur l'adhésion à Emmanuel Macron. Il y a la question de la popularité globale de l'exécutif qui est effectivement bonne. Mais quand on regarde plus en détail, les choses peuvent être nuancées. A BVA, nous avons posé un autre indicateur cette semaine qui est un indicateur de soutien à l'action d'Emmanuel Macron qui inclue la dimension de temporalité. Nous avons demandé aux Français "Est-ce que vous soutenez l'action d'Emmanuel Macron", "Attendez-vous de voir quels seront les résultats" ou "Etes-vous opposé à l'action d'Emmanuel Macron". On s'aperçoit alors que le socle de soutien, ou pas, se fragmente en quatre attitudes. Les soutiens qui ont une bonne image du président et qui disent soutenir l'action d'Emmanuel Macron (16%), les "attentistes bienveillants", soit les gens qui attendent de voir les résultats mais qui ont une image positive (un peu plus du tiers de la population), 17% de Français qui sont des "attentistes dubitatifs", qui sont dans l'attente des résultats et ont plutôt une mauvaise image d'Emmanuel Macron et enfin les opposants qui ont une mauvaise opinion d'Emmanuel Macron et jugent négativement son action. Ces derniers représentent un autre tiers de la population.

Tout cela pour dire que nous ne sommes pas non plus dans une situation où les Français signent un chèque en blanc à Emmanuel Macron.

Pour répondre maintenant à votre question, chez les soutiens réels et les attentistes bienveillants, lorsque l'on regarde les mots qui sont employés spontanément par les Français dans les analyses qualitatives, il est frappant de voir qu'aucune mesure n'est citée mais qu'il y a des impressions générales sur Emmanuel Macron, des traits de personnalité qui ressortent. Notamment que c'est un président "qui agit" et que c'est bien là l'essentiel. Dans les verbatim on retrouve aussi le fait qu'il "tient ses engagements" qu'il est "réformateur", "dynamique", "jeune", qu'il "imprime un rythme". On note aussi des éléments importants sur le fait qu'il "restaure l'image de la France".